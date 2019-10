Hitzlsperger wird Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger wird neuer Vorstandsvorsitzender des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Der 37-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG dazu berufen, wie der Traditionsclub am Dienstag mitteilte.

„Der VfB braucht keinen Neustart auf allen Ebenen, sondern muss sich noch mehr auf seine Stärken besinnen und an manchen Stellen mehr Schwung aufnehmen“, sagte Hitzlsperger in einer Vereinsmitteilung. Punktgleich mit dem Hamburger SV stehen die Schwaben als Tabellenzweiter an der Spitze der 2. Bundesliga. (dpa)