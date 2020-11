HSV verliert Tabellenführung – Fürth neuer Spitzenreiter

Nach vier sieglosen Spielen in Serie hat der Hamburger SV die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verloren.Die Hanseaten unterlagen am Sonntag trotz einer 2:0-Führung beim 1. FC Heidenheim mit 2:3 (2:2) und mussten Verfolger SpVgg…

Die Hanseaten unterlagen am Sonntag trotz einer 2:0-Führung beim 1. FC Heidenheim mit 2:3 (2:2) und mussten Verfolger SpVgg Greuther Fürth vorbeiziehen lassen. Sonny Kittel (16.) und Toni Leistner trafen für den HSV, Christian Kühlwetter (28./44./90.) erzielte alle drei Treffer für die Gastgeber.

Die Fürther gewannen das 267. Franken-Derby durch zwei Treffer von Havard Nielsen (3./37.) und Branimir Hrgota (47.) beim 1. FC Nürnberg mit 3:2 (2:1) und sind mit einem Punkt Vorsprung neuer Spitzenreiter. Im Duell der norddeutschen Clubs Hannover 96 und Holstein Kiel mussten die Gastgeber beim 0:3 (0:0) die erste Heimniederlage hinnehmen. Alexander Mühling (56.), ein Eigentor von Dominik Kaiser (57.) und Janni Serra (60.) erzielten die Treffer für die Kieler, die auf den dritten Platz kletterten. (dpa)