Italiener Paris gewinnt Abfahrt – Ferstl auf Platz 16

Skirennfahrer Dominik Paris hat die Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell gewonnen. Der italienische Kitzbühel-Sieger landete auf der Olympia-Strecke von Lillehammer 1994 vor dem in dieser Disziplin führenden Beat Feuz aus der Schweiz.

Dritter wurde der Österreicher Matthias Mayer. Als bester der fünf deutschen Athleten fuhr Josef Ferstl auf dem 16. Rang. Mit dem dritten Abfahrts-Saisonsieg des 29-jährigen Paris ist die Entscheidung um die kleine Kristallkugel vertagt. Sie fällt erst in der letzten Weltcup-Abfahrt zwischen Paris und Feuz. Der Schweizer hat vor dem Rennen in zwei Wochen in Andorra 80 Punkte Vorsprung vor dem Südtiroler. (dpa)