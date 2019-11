Kieler Gala: Rekord-Champion stürzt Tabellenführer Hannover

Der THW Kiel hat das Topspiel in der Handball-Bundesliga gegen die TSV Hannover-Burgdorf klar mit 32:23 (17:12) gewonnen und die Niedersachsen von der Tabellenspitze gestürzt.

Vom Kieler Erfolg profitierte Erzrivale SG Flensburg-Handewitt, der mit 20:6 Zählern dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Hannoveranern vorbeizog. Der THW, der zwei Spiele weniger absolviert hat, befindet sich mit 18:4 Zählern in Lauerstellung. Vor 10 285 Zuschauern war am Sonntag Harald Reinkind mit neun Toren bester Werfer für die Kieler, bei denen Torwart Niklas Landin mit einer Weltklasseleistung herausragte. (dpa)