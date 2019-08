Springreiter bei Europameisterschaft nur noch Zweiter

Die deutschen Springreiter haben bei der Europameisterschaft in Rotterdam ihre führende Position verloren. Einen Tag nach vier fehlerfreien Runden und Platz eins im Zeitspringen fiel das Quartett in der ersten Runde des Nationenpreises auf Rang zwei zurück.

Vor der Entscheidung am Freitag im zweiten Umlauf des Nationenpreises führt Belgien. Großbritannien ist Dritter. In der Einzelwertung liegt der in Belgien lebende Daniel Deußer mit Tobago als bester Deutscher auf Platz vier. Simone Blum aus Zolling verbesserte sich mit Alice auf Rang sechs. Es führt der Brite Ben Maher mit Explosion vor dem Schweizer Steve Guerdat mit Bianca. (dpa)