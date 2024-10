Verstappen ist zurück: Sprint-Pole in Austin

Max Verstappen hat sich knapp die Pole-Position für das Sprintrennen der Formel 1 in Austin gesichert. Mit 12 Tausendstelsekunden Vorsprung raste der niederländische WM-Spitzenreiter auf den ersten Platz bei der Qualifikation. „Wir hatten einen guten Tag. Ich bin sehr glücklich. Das Auto hat sehr gut funktioniert und ich bin sehr glücklich, mal wieder auf Platz eins zu sein“, sagte Verstappen, ehe er von Deutschlands Zehnkampf-Star Leo Neugebauer die Trophäe für die Pole überreicht bekam.

Zweiter wurde George Russell im Mercedes. Auf Rang drei landete Charles Leclerc im Ferrari noch vor WM-Verfolger Lando Norris im McLaren. Starker Sechster wurde Nico Hülkenberg vom amerikanischen Haas-Team. „Ich habe mich, ehrlich gesagt, nicht so richtig wohlgefühlt im Auto“, sagte der gebürtige Rheinländer bei Sky, der Wagen sei „ein bisschen zickig“ gewesen.

Red Bull findet zurück zu alter Stärke

Schon im einzigen Freien Training hatte sich abgezeichnet, dass die Neuerungen am Red Bull die von den Bossen und Verstappen erhoffte Wirkung zeigen. Verstappen belegte in der 60-minütigen Einheit auf dem teils neu asphaltierten Kurs den dritten Platz hinter Carlos Sainz im Ferrari und Leclerc. Norris wurde auch da Vierter.

Der Trend setzte sich in der K.-o.-Ausscheidung für das vierte Sprintrennen der Saison fort. Die ersten drei Sprints in diesem Jahr konnte Verstappen für sich entscheiden, mit einem weiteren Sieg würde er erneut die zusätzlichen acht Punkte einsacken. 52 Zähler Vorsprung hat er im Klassement vor dem Rennen über rund 100 Kilometer an diesem Samstag (20.00 Uhr/Sky) auf Norris.

Die Verlierer heißen vor allem Pérez und Piastri

Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri, immerhin zweimaliger Grand-Prix-Sieger in diesem Jahr, scheiterte schon im ersten Zeitabschnitt. Seine schnellste Runde wurde gestrichen, weil der Australier mit seinem McLaren neben der Strecke war. Piastri wird von Position 16 aus die 19 Runden auf dem Circuit of the Americas in Angriff nehmen müssen.

Während es Sergio Pérez im zweiten Red Bull in der zweiten K.-o.-Runde erwischte und der Mexikaner als Elfter einmal mehr hinter den Erwartungen blieb, konnte Verstappen mit den Schnellsten wieder mithalten. Nur 16 Tausendstelsekunden lag er hinter Sainz im zweiten Abschnitt.

Aber auch beide Mercedes-Piloten waren da schon stark im noch einmal deutlich veränderten Silberpfeil. Vor allem Hamilton liegt der Kurs – fünfmal gewann der Rekordweltmeister bereits den Grand Prix in Austin, in den vergangenen drei Jahren hieß der Gewinner allerdings Verstappen.

In den entscheidenden Minuten um den besten Startplatz für die Sprintentscheidung legte Russell früh vor. Hamilton war zunächst schneller als sein Teamkollege unterwegs, durch einen Dreher des Argentiniers Franco Colapinto im Williams musste er aber abbremsen und verlor wertvolle Zeit. Die Konkurrenten fuhren etwas später raus und am Ende stand Verstappen, der seinen bis dato letzten Grand-Prix-Sieg am 23. Juni in Spanien gefeiert hatte, auf Platz eins. (dpa/red)