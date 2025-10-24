Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Frankreich: Sozialisten drohen Lecornu wegen Reichensteuer mit Misstrauensantrag

vor 38 Minuten

Angriff auf Herdecker Bürgermeisterin: Haftbefehl gegen Adoptivtochter erwirkt

vor einer Stunde

Sportwagenbauer Porsche meldet 95,9 Prozent Gewinneinbruch

vor 2 Stunden

Nexperia-Lieferengpässe: Produktion bei Volkswagen kommende Woche abgesichert

vor 3 Stunden

Louvre-Einbruch: Ermittler gehen mehr als 150 Spuren nach

vor 3 Stunden

CDU will Zuzug von wehrfähigen Ukrainern stoppen

vor 4 Stunden

Rubio: Israel muss sich mit Gaza-Friedenstruppe wohlfühlen

vor 4 Stunden

Missbrauch: SOS-Kinderdorf-Bewegung suspendiert Österreich

vor 5 Stunden

Neuwahl in den Niederlanden: Die Spitzenkandidaten im Überblick

vor 5 Stunden

Keine hinreichenden Termine: Wadephul verschiebt China-Reise

Logo Epoch Times
Bernhard Osburg

Ex-Stahlmanager übernimmt Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo

Die Bahn hat einen Nachfolger für die Führung der kriselnden Güterverkehrssparte gefunden: Der frühere Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg folgt dpa-Informationen zufolge auf Sigrid Nikutta.

top-article-image

Bernhard Osburg wird neuer Chef der Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo. (Archivbild)

Foto: Oliver Berg/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der frühere Chef der Thyssenkrupp-Stahlsparte, Bernhard Osburg, soll dpa-Informationen zufolge bei der Deutschen Bahn das Vorstandsressort für den kriselnden Güterverkehr übernehmen. Er folgt dort auf Sigrid Nikutta, deren Weggang vor wenigen Tagen bekannt wurde.
Zuvor hatte die Nachrichtenplattform „Table.Media“ berichtet. Der Wechsel an der Spitze von DB Cargo muss noch vom Aufsichtsrat beschlossen werden. Eine Sondersitzung des Gremiums ist für den 30. Oktober geplant.
Nikuttas Konzept zur Sanierung der angeschlagenen DB Cargo war in einem externen Gutachten als unzureichend durchgefallen. Kurz darauf zog die Bahn die Reißleine. Osburg war bis August 2024 Vorstandsvorsitzender der Stahlsparte von Thyssenkrupp. In einem Streit um die Neuaufstellung des Konzerns hatte er das Unternehmen verlassen. Nun soll Osburg den Güterverkehr der Bahn wieder in die Spur bringen.
Mehr dazu

Umbau des Vorstands beim Bahnkonzern abgeschlossen

Damit wäre der Umbau des Vorstands beim bundeseigenen Bahnkonzern rund um die neue Chefin Evelyn Palla abgeschlossen. Vor wenigen Tagen wurden auch die Pläne für die noch vakanten Finanz- und Regionalverkehrsressorts bekannt: Als neue Finanzchefin wird die frühere Managerin bei der Baumarktkette Hornbach, Karin Dohm, gehandelt. Sie würde auf Levin Holle folgen, der im Frühling den Konzern für einen Posten im Bundeskanzleramt verlassen hatte.
Pallas Nachfolger für den Regionalverkehr soll dem Vernehmen nach Harmen van Zijderveld werden. Er verantwortete bisher im Vorstand der Bahn-Tochter DB Regio das Ressort Schiene. Auch diese Personalien müssen noch vom Aufsichtsrat bestätigt werden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.