Noch Luft nach oben

Rekord: Google-Mutter Alphabet ist erstmals 3 Billionen Dollar wert

Die Aktie des Google-Mutterkonzerns hat ein neues Rekordhoch erreicht – der US-Konzern durchbricht die Schallmauer von drei Billionen Dollar. Und Analysten sehen noch Luft nach oben.

Google-Mutterkonzern Alphabet ist das viertteuerste Unternehmen am US-Aktienmarkt.

Foto: Matt Rourke/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Google-Mutter Alphabet zählt schon länger zu den wertvollsten Unternehmen der Welt, nun hat der US-Konzern einen neuen Rekord geknackt: Mit einem Kurssprung ist Alphabet an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar wert. Zuletzt stiegen die A-Aktien von Alphabet an der Wall Street um rund vier Prozent auf 252 US-Dollar. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100.
Mit dem Durchbrechen der Schallmauer von drei Billionen Dollar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter ihre Rallye seit Anfang April. Binnen eines Jahres haben A-Aktien sogar fast 60 Prozent zugelegt.

Nur wenige Konzerne noch teurer

Alphabet ist damit das viertteuerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die Tech-Riesen Apple, Microsoft und – als wertvollstes Unternehmen – der Chipkonzern Nvidia auf, der vom Boom um Künstliche Intelligenz profitiert.
Analysten sehen noch Luft für weitere Kursgewinne bei Alphabet: Auslöser des jüngsten Anstiegs war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hat.
Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Zyklus in der Produktentwicklung, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft beginne abzuzeichnen. Zudem gebe es mehr Klarheit um die rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt. (dpa/red)

