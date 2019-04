Für Rätselfreunde – Wer findet das Auto?

In welcher Box befindet sich das Auto?

Probieren Sie aus, wo das Auto stecken könnte. Es gibt nur ein Auto in einer Box. Und nur eine Aussage ist richtig. Wenn Sie glauben die Lösung zu haben scrollen Sie diese Seite nach unten und sehen Sie nach, ob Sie richtig liegen.

Foto: privat Horch 470 Cabriolet – eines der schönsten und berühmtesten Fahrzeuge der Welt.

Um dieses Logikrätsel zu lösen brauchen sie nur etwas Geduld – und vielleicht Stift und Papier:

Beachten Sie die beiden Einschränkungen! Das Auto befindet sich in nur einer Box, und außerdem ist nur genau eine der drei Aussagen wahr, was bedeutet, dass die anderen beiden falsch sein müssen!

Wo ist das Auto versteckt?

Nun zur Lösung:

Nehmen wir zunächst an, dass die Aussage unter dem ersten Kästchen wahr ist. Dann steht das Auto in der ersten Box. Und die anderen beiden Aussagen müssten falsch sein, oder? Testen und sehen wir es uns an! Wenn die Aussage unter Feld 2 falsch ist, dann ist das Auto in Feld 2, aber das ist nicht möglich, da das Auto in nur einer Box sein kann! Daher muss Aussage 1 falsch sein, und das Fahrzeug darf nicht in Feld 1 stehen.

Nehmen wir nun an, dass die Aussage, die unter der zweiten Box steht, wahr ist. Dann ist das Auto nicht in der zweiten Box. Da aber nur eine Aussage wahr sein kann, müssen die anderen Aussagen falsch sein! Testen wir sie also und sehen wir, ob sie tatsächlich falsch sind. Aussage 1 besagt, dass das Auto in Feld 1 steht, also wenn diese Aussage falsch ist, dann muss das Auto in Feld 3 stehen. Aber wenn wir dann Aussage 3 testen, die besagt, dass das Auto nicht in Box 1 ist, und diese Aussage falsch ist, müsste das Auto in Kiste 1 sein und es ergibt sich ein Widerspruch. Daher muss Aussage 2 falsch sein! … und wenn Aussage 2 falsch ist, bedeutet das, dass das Auto in Feld 2 sein muss!

Nun, auch wenn wir unsere Antwort gefunden haben, lassen Sie uns die Aussage 3 aus Spaß betrachten. Wenn wir davon ausgehen, dass Aussage 3 wahr ist, dann kann das Auto nicht in Feld 1 stehen, und die anderen beiden Aussagen müssen falsch sein. Aussage 1 besagt, dass sich das Auto in Feld 1 befindet, und das ist falsch – was wir erwarten, wenn Aussage 3 wahr ist. Dann muss auch Aussage 2 falsch sein, und wir kommen wieder zum gleichen Schluss! Das Auto muss in Box 2 sein!

Sind sie darauf gekommen?

Geben Sie das Rätsel weiter und lassen Sie Ihre Freunde diese Nuss knacken.

Fröhliche Adventszeit!

Quelle: This logic puzzle has netizens stumped! Only 37% of contesters solved it on the first try!