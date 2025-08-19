Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Windturbinen und Kindersitze: US-Regierung weitet Stahl- und Aluminiumzölle aus

vor 2 Stunden

„Absoluter Horror“: Video-Streamer in Frankreich während Live-Übertragung gestorben

vor 2 Stunden

Gletscherschmelze: Alter Skilift taucht nach 50 Jahren auf

vor 3 Stunden

RKI: 9600 Menschen durch antibiotikaresistente Erreger gestorben

vor 3 Stunden

Mehr als 1100 Tote durch 16-tägige Hitzewelle in Spanien

vor 4 Stunden

Gamescom: Weltweit größte Computerspielmesse startet in Köln

vor 4 Stunden

Selenskyj schenkt Trump den Golfschläger eines ukrainischen Veteranen

vor 5 Stunden

Block-Prozess: Schlagabtausch und Schuldzuweisungen

vor 5 Stunden

Mordanklage wegen Anschlags auf Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten

vor 6 Stunden

Verkohlte Leiche in ausgebranntem Auto an See in Bayern gefunden

Logo Epoch Times
Illegale Müllentsorgung

250 Euro für Hundekot und Zigarettenstummel auf dem Boden: Berlin hebt Bußgelder an

Berlin verschärft die Strafen für illegale Müllentsorgung deutlich. Altreifen können künftig 700 Euro kosten, Zigarettenstummel oder nicht entfernte Hundehaufen bis zu 250 Euro.

top-article-image

Illegal entsorgte Altreifen in Berlin können künftig 700 Euro kosten (Symbolbild).

Foto: Philipp Schulze/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Berlin hebt die Bußgelder für illegale Müllentsorgung und nicht entfernten Hundekot deutlich an. So wird etwa das Ablegen von Altreifen künftig mit 700 Euro pro Stück geahndet, wie der Senat am Dienstag mitteilte.
Umweltschädliche Zigarettenstummel, die achtlos auf den Boden geworfen werden, können künftig 250 Euro kosten, ebenso wie nicht entsorgter Hundekot oder liegengelassene Hundekotbeutel – bislang gab es dafür ein Verwarnungsgeld von 35 Euro.
Ebenfalls 250 Euro können künftig für nicht ordnungsgemäß entsorgte Einwegbecher, Trinkpäckchen oder Verpackungsmaterial fällig werden. Gewerbetreibende, die mehr als 80 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und keine Mehrwegbecher anbieten, müssen 750 Euro Bußgeld bezahlen, in Einzelfällen sogar mehr.

Ordnungswidrigkeit: Kisten „zu verschenken“

Weiterhin eine Ordnungswidrigkeit stellen auch Kisten mit dem Hinweis „zu verschenken“ dar, wenn sie auf öffentlichem Straßenland abgestellt sind. Wie viel hier künftig fällig wird, teilte der Senat nicht mit.
Mehr dazu
Die Vorlage für den neuen Bußgeldkatalog stammt von Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU). Er sei „ein wichtiger Baustein, um in Berlin zu mehr Sauberkeit zu gelangen“, erklärte sie.
„Wir sind selbst für die Sauberkeit in unserer Stadt verantwortlich. Insofern ist es nur folgerichtig, neben Prävention und Müllvermeidung auch durch Repression in Form des aktualisierten Bußgeldkatalogs für Sauberkeit in unserer Stadt zu sorgen“, sagte Bonde. Die Vorlage wird nun dem Rat der Bürgermeister unterbreitet. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.