Apple senkt Strahlung von iPhone 12 in der gesamten EU

Der US-Technologiekonzern Apple wird mit Hilfe eines Software-Updates die Strahlung seines Smartphone-Modells iPhone 12 in der gesamten EU senken. Die Änderung werde „in den kommenden Wochen“ umgesetzt, hieß es am Montag in einer Erklärung des Unternehmens.

2023 hatte Apple diese Maßnahme bereits in Frankreich ergriffen, nachdem die französische Strahlenaufsicht ANFR festgestellt hatte, das Modell sende elektromagnetische Wellen aus, die über dem für den menschlichen Körper erlaubten Grenzwert liegen.

Mitte August hatte die Europäische Kommission die Messungen der ANFR bestätigt und die Forderung nach einer Senkung der Strahlenwerte als „berechtigt“ bezeichnet. Infolgedessen überträgt Apple die Maßnahme für die gesamte EU.

„Kunden können ihr iPhone 12 in vollem Vertrauen verwenden, wie sie es schon immer getan haben“, hieß es in der Erklärung weiter. Apple stimme den Befunden der ANFR zwar nicht zu, aber „wir respektieren die Entscheidung der Europäischen Kommission.“ (afp/red)