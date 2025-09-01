Logo Epoch Times

Dänemark: Ex-Minister wegen Besitz von Kinderpornographie zu Haftstrafe verurteilt

Marokkanischer Spion in Düsseldorf zu Bewährungsstrafe verurteilt

Bayern : Autofahrer verletzt drei Menschen vor Imbiss - Haftbefehl

Wehrpflicht: „Wenn, dann auch für Frauen“ - SPD unterstützt Merz-Aussage

Deutschland holt zehn afghanische Familien aus Pakistan

Österreich: Wanderer von Kuhherde attackiert: Mann stirbt im Krankenhaus

Gericht hebt Insolvenzverfahren für Modekette Sinn auf

„Putin schaut auf uns“ - 8.000 Bundeswehrsoldaten bei NATO-Übung

Putschprozess gegen Bolsonaro: Gericht entscheidet über Zukunft von Brasiliens Ex-Staatschef

Bundestagsdebatten sollen lebendiger werden - und die Ordnungsgelder verdoppelt

Apple senkt Strahlung von iPhone 12 in der gesamten EU

Apple wird die Strahlung seines Smartphone-Modells iPhone 12 in der gesamten EU senken. 2023 hatte Apple diese Maßnahme bereits in Frankreich ergriffen, nachdem die französische Strahlenaufsicht ANFR dies gefordert hatte.

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro von Apple (Archivbild).

Redaktion
Der US-Technologiekonzern Apple wird mit Hilfe eines Software-Updates die Strahlung seines Smartphone-Modells iPhone 12 in der gesamten EU senken. Die Änderung werde „in den kommenden Wochen“ umgesetzt, hieß es am Montag in einer Erklärung des Unternehmens.
2023 hatte Apple diese Maßnahme bereits in Frankreich ergriffen, nachdem die französische Strahlenaufsicht ANFR festgestellt hatte, das Modell sende elektromagnetische Wellen aus, die über dem für den menschlichen Körper erlaubten Grenzwert liegen.
Mitte August hatte die Europäische Kommission die Messungen der ANFR bestätigt und die Forderung nach einer Senkung der Strahlenwerte als „berechtigt“ bezeichnet. Infolgedessen überträgt Apple die Maßnahme für die gesamte EU.
„Kunden können ihr iPhone 12 in vollem Vertrauen verwenden, wie sie es schon immer getan haben“, hieß es in der Erklärung weiter. Apple stimme den Befunden der ANFR zwar nicht zu, aber „wir respektieren die Entscheidung der Europäischen Kommission.“ (afp/red)

