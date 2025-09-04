Logo Epoch Times

Unfallursache unklar

Berlin: Auto fährt in Menschengruppe - drei Kinder und Betreuerin verletzt

In Berlin-Wedding sind bei einem Unfall Menschen verletzt worden. Unter den Opfern sollen laut einem Medienbericht auch Kinder sein.

. Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren.

Foto: Annette Riedl/dpa

Redaktion
Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall aus.
Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen.

Drei verletzte Kinder, Betreuerin schwer verletzt

Laut „Bild“-Zeitung ereignete sich der Unfall gegen 13:10 Uhr. Der Fahrer eines BMWs soll beim Abbiegen in eine Kindergruppe (7 bis 8 Jahre) gefahren sein.
Nach Informationen der Zeitung wurden von 15 Kindern drei leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein. Der Fahrer selbst soll unverletzt geblieben sein. (dpa/red)

