Radrennfahrer stürzten ineinander

Bis zu 70 Verletzte nach Massensturz beim „Riderman“ bei Bad Dürrheim

Ein Fahrradrennen bei Bad Dürrheim endet mit Massenstürzen. Die Polizei meldet Dutzende Verletzte.

top-article-image

Eine Radrennveranstaltung ist nach Stürzen vieler Teilnehmer abgebrochen worden.

Foto: Andreas Maier/dpa


Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Fahrradrennen bei Bad Dürrheim in Baden-Württemberg sind etwa 70 Teilnehmer verletzt worden. Beim „Riderman“ sei es zu einem „Massensturz“ gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.
Bis zu 20 Teilnehmer wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Bis zu 25 Leichtverletzte würden vor Ort behandelt und in Kliniken gebracht. Weitere etwa 35 Rennteilnehmer seien nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt worden. Eine abschließende Zahl der Verletzten kann laut Polizei derzeit noch nicht genannt werden.

Großeinsatz von Rettungskräften

Laut Polizei kam es zwischen Bad Dürrheim und Biesingen in einer Linkskurve zu ersten Massenstürzen, weil zu viele Fahrer zur gleichen Zeit nachkamen. Dies habe unkontrollierte Stürze ausgelöst. „Eine große Anzahl der Radrennfahrer stürzte hierbei ineinander auf die Fahrbahn“, hieß es in einer Mitteilung. Danach kam es wieder zu einem Stau unter den Fahrern. Und wieder seien zahlreiche Teilnehmer gestürzt.
Die Unfälle lösten einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. So waren vier Rettungshubschrauber und eine große Zahl an Rettungswagen am Unfallort.
Eine Einwirkung von außen auf das Renngeschehen wird laut Polizei ausgeschlossen. Nach den Unfällen wurden alle Rennveranstaltungen vom Veranstalter abgesagt, die laufenden Rennen abgebrochen und beendet.
Der „Riderman“ zählt zu den bekanntesten Jedermann-Radrennen im Süden Deutschlands und lockt jedes Jahr Hunderte Teilnehmer an. (dpa/red)

