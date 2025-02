Amoklauf in Örebro – Verletzte nach Schüssen an schwedischer Schule

Es gab eine Schießerei in der Nähe einer Schule im schwedischen Örebro, wie lokale Medien berichteten. Gegen 12:33 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf vom Campus Risbergska ein, einem Zentrum für Erwachsenenbildung. Es wurden Schüsse gemeldet. Polizei und Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens.

Der Ministerpräsident Ulf Kristersson nannte es einen „sehr schmerzlichen Tag für ganz Schweden“, wie der schwedische öffentlich-rechtliche TV-Sender „Sveriges Television“ (SVT) berichtete.

„In einem Klassenzimmer eingesperrt zu sein und sich Sorgen um das eigene Leben zu machen, ist ein Albtraum, den niemand erleben sollte. Die Regierung steht in engem Kontakt mit der Polizeibehörde und beobachtet die Entwicklungen aufmerksam“, so Kristersson.

SVT veröffentlichte ein Video, auf dem rund 20 Schüsse aus einer automatischen Waffe zu hören sind. Die Aufnahmen sollen aus einem Fenster der rund 150 Meter entfernten Alsalam-Grundschule aufgenommen worden sein. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben.

Die Polizei ist im Großeinsatz und hat den Vorfall zu einem frühen Zeitpunkt als versuchten Mord, Brandstiftung und als schweres Waffendelikt eingestuft, berichtet die schwedische Epoch Times.

SVT berichtet, dass mehrere Personen erschossen und 15 verletzt worden seien. Es heißt, der Täter habe sich selbst erschossen. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch nicht. Die Polizei bestätigte bisher nur, dass im Zusammenhang mit der Schießerei fünf Personen verletzt wurden.

Zur genauen Lage der Verletzten oder möglichen Todesopfer ist wenig bekannt: „Wir haben verletzte Patienten aufgenommen, aber ich kann nicht bestätigen, wie viele es sind, und ich kann nichts zur Verletzungssituation sagen, weil sie noch so frisch ist“, erklärte Karin Stenström, Kommunikationsmanagerin bei der Gesundheits- und Medizinverwaltung der Region Örebro. Medienberichten zufolge sei gegen 15 Uhr ein Rettungshubschrauber des Universitätsklinikums Uppsala bei der Schule gelandet.

