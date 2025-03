In Mannheim läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Die Polizei meldete im Warndienst Katwarn eine „lebensbedrohliche Einsatzlage“.

In Mannheim ist am Montag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien mindestens zwei Personen getötet und mindestens 25 verletzt worden, wie die „Bild“ aus Sicherheitskreisen erfuhr. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden.

Laut „Mannheim24“ fuhr ein schwarzer Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit vom zentral gelegenen Paradeplatz in Richtung des Wasserturms.

Mannheim: Auto rast in Menschenmenge – mindestens zwei Tote und 25 Verletzte. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, schreibt die Polizei. pic.twitter.com/azZ9WmULYf — Epoch Times Deutsch (@EpochTimesDE) March 3, 2025

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Begonnen hatte der Polizeieinsatz kurz nach 12:00 Uhr im Bereich des zentralen Paradeplatzes. In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

In Germany, a car crashed into a group of people in Mannheim again, and again a terrorist attack is suspected

So far, one person is known to have died. pic.twitter.com/uBFbNHQCnb — Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 3, 2025

Augenzeugen berichten mir, dass jemand mit dem Auto in der Fußgängerzone von #mannheim in die Menschenmenge gefahren ist. Angeblich soll es Verletze geben pic.twitter.com/j8JmAE9Bnd — Bamdad Esmaili (@besmaili) March 3, 2025

Polizei: Mannheimer Innenstadt meiden

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu einem möglichen Täter oder zu Hintergründen, könne man noch nicht mitteilen. Die Polizei bat Bürger die Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, aufgrund der polizeilichen Einsatzlage die Mannheimer Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren. — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Im Zusammenhang mit dem Großeinsatz soll eine psychologische Betreuung vor Ort eingerichtet werden. Diese soll die unmittelbar Beteiligten versorgen, wie ein Polizeisprecher in Mannheim mitteilte. Die Uniklinik Mannheim bereitete alles für einen möglichen Massenunfall mit Verletzten vor. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzen vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Traumateams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anschläge gegeben, bei denen Fahrzeuge in eine Menschenmenge gefahren waren. Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.

Mannheim liegt im Norden Baden-Württembergs an der Grenze zu Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs.

Dieser Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.

(dpa/afp/red)