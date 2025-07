Brandenburg: Drei Menschen sterben bei Unfall mit fünf Fahrzeugen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Brandenburg sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Auf einer Bundesstraße zwischen Perleberg und Weisen in der Prignitz stießen gegen 16:15 Uhr insgesamt fünf Fahrzeuge zusammen, wie die Polizei in Perleberg am Sonntag mitteilte.

In den Unfall verwickelt waren demnach ein Lastwagen, ein Transporter, zwei Personenkraftwagen sowie ein Motorrad. Die Ursache ist noch unklar.

Weitere Details zu den Todesopfern nannte die Polizei zunächst nicht. Die B189 musste vollständig gesperrt werden, da die Fahrbahn durch den Unfall massiv verunreinigt wurde.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin wurde ein Unfallgutachten erstellt. Die fünf Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten aufwendig abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt weiter zu den genauen Umständen des Unfalls. Die Sperrung der Bundesstraße blieb am Sonntag vorerst bestehen, während die Aufräumarbeiten noch andauerten. (afp/dts/red)