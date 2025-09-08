Logo Epoch Times

Autobahn komplett gesperrt

Drei Tote bei Unfall auf A3 bei Frankfurt

Schwerer Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt. Drei Menschen kommen ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Acht Fahrzeuge sind in den schweren Unfall auf der A3 verwickelt (Symbolbild)

Redaktion
Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt-Süd ums Leben gekommen. Der genaue Hergang des Unfalls am Sonntagabend ist noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei Menschen seien vor Ort gestorben, ein weiterer später im Krankenhaus. Zudem seien zwei Personen leicht verletzt worden.
Insgesamt seien acht Fahrzeuge an dem Unfall in Fahrtrichtung Köln beteiligt gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Autobahn war bis Montagfrüh in beide Richtungen gesperrt

Die Autobahn musste den Angaben zufolge in beide Fahrtrichtungen bis zum frühen Morgen komplett gesperrt werden. Trümmerteile seien auch auf die Gegenspur Richtung Würzburg geschleudert worden, sagte der Sprecher. Auch ein Hubschrauber der Polizei sei im Einsatz gewesen.
Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf eine halbe Million Euro. (dpa/red)

