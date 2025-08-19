Logo Epoch Times

vor 16 Minuten

Mehr Schäden als Nutzen durch Knie-Spritzen und Co

vor einer Stunde

Deutschland erlebt Medikamentenrekord bei Erwerbstätigen

vor einer Stunde

Google bei der Bundeswehr? Sicherheitspolitiker schlagen Alarm

vor 2 Stunden

Nordkorea beschleunigt Atom- und Seestreitkräfte-Programm

vor 2 Stunden

Nur 87 von 238 Spitzenpolitikern nutzen reine Elektroautos, Mehrheit fährt noch Verbrenner

vor 3 Stunden

Gewaltverbrechen in Wohnung in Leipzig: Frau getötet und Kind schwer verletzt

vor 3 Stunden

Soja-Flächen in Deutschland seit 2016 um 157 Prozent gestiegen

vor 3 Stunden

Mann rast mit 4,2 Promille und Tempo 220 über die Autobahn

vor 4 Stunden

Ärger in sächsischem Dorf über Schilderwald

vor 5 Stunden

Wegen „Drohungen“ der USA: Maduro mobilisiert 4,5 Millionen Milizionäre

Logo Epoch Times
Razzia im Rockermilieu

Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung: Polizei schlägt im Süden Deutschlands zu

Seit dem frühen Morgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte in drei Bundesländern.

top-article-image

Seit dem Morgen läuft eine Razzia im Rockermilieu.

Foto: Steffen Ittig/NEWS5/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einer Razzia im Rockermilieu durchsucht die Polizei seit dem frühen Morgen mehrere Objekte in Südthüringen, Bayern und Sachsen. Wie das Landeskriminalamt Thüringen mitteilte, handelt es sich um Ermittlungen im Zusammenhang mit räuberischer Erpressung. So werden unter anderem Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume in Schleusingen (Thüringen) und Leipzig (Sachsen) durchsucht. Die Durchsuchungen dienten der Sicherstellung von Beweismitteln.
Mehr dazu

Schwerpunkt im südlichen Thüringen

Das südliche Thüringen ist nach Angaben des Landesinnenministeriums zuletzt ein Schwerpunkt von Aktivitäten im Rockermilieu gewesen. In den Regionen Erfurt, Weimar, Gera und Suhl habe es die meisten Veranstaltungen von Rocker-Gruppierungen gegeben, teilte das Innenministerium in Erfurt Ende vergangenen Jahres auf eine Kleine Anfrage im Landtag mit.
Grundsätzlich sei die Entwicklung der Rockerszene in Thüringen als unauffällig zu bewerten. In den Jahren 2023 und 2024 gab es den Angaben zufolge jeweils vier Ermittlungsverfahren, die teilweise wieder eingestellt wurden.
Rockergruppen und einzelne Mitglieder seien neben Veranstaltungen vor allem in sozialen Netzwerken intensiv aktiv, teilte das Innenministerium mit. Ein Bedrohungspotential lasse sich daraus derzeit nicht ableiten. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.