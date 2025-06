Explosion bei Panzerwartung in Bundeswehrkaserne: Ein Toter in Niedersachsen

Bei Wartungsarbeiten an einem Panzer in einer Kaserne der Bundeswehr im niedersächsischen Lohheide bei Bergen hat sich ein tödlicher Unfall ereignet.

Wie die Polizei in Celle am Donnerstag mitteilte, starb ein 26-jähriger Arbeiter einer Firma durch eine Explosion. Was diese ausgelöst hatte, war den Angaben zufolge zunächst noch unklar.

Die Polizei sprach von einem Arbeitsunfall. Die Explosion sei am Mittwoch auf noch unbekannte Weise während der Wartungsarbeiten auf dem Gelände der Niedersachsenkaserne im Landkreis Celle ausgelöst worden.

Einzelheiten zum Unglückshergangs müssten noch ermittelt werden, hieß es. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt.

In der Kaserne ist laut Bundeswehr ein mit Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 ausgerüstetes Panzerbataillon stationiert. (afp/red)