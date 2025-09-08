Tötungsdelikt in Magdeburg: 59-Jährige stirbt nach Messerangriff

In Magdeburg ist am Sonntagmittag eine 59-jährige syrische Frau durch eine Stichwaffe tödlich verletzt worden. Gegen 12:15 Uhr soll ein 57-jähriger Mann – ebenfalls syrischer Staatsangehörigkeit – die Frau auf offener Straße im Stadtteil Neue Neustadt attackiert haben.

Nach Angaben der Bild-Zeitung flüchtete die Frau zunächst in ein nahegelegenes Bürogebäude, wo der Angreifer ihr folgte und sie weiter mit der Waffe angriff.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie die Beziehung zwischen Täter und Opfer sind laut Polizei bislang unklar. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch am Tatort.

Der mutmaßliche Täter wurde schwer verletzt aufgefunden und vorläufig festgenommen. Er wird derzeit notfallmedizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dts/red)