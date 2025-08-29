Logo Epoch Times

44-köpfige Sonderkommission

Frauenleiche in Koffer in Baden-Württemberg: Todesursache bislang unklar

In Baden-Württemberg wurde eine stark verweste Frauenleiche in einem Koffer entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar.

Redaktion
In Baden-Württemberg ist eine stark verweste Leiche in einem Koffer entdeckt worden. Nach einer Obduktion am Freitag stellte sich heraus, dass es sich bei der Leiche um eine Frau handelt, wie die Polizei in Reutlingen und die Stuttgarter Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Todesursache konnte jedoch zunächst nicht festgestellt werden. Mitarbeiter eines Bauhofs hatten den teils skelettierten Leichnam am Donnerstag in Filderstadt gefunden.
Der Koffer befand sich demnach an einem Bachlauf in einem Wohngebiet in der Nähe eines Spielplatzes. Die Bauhofmitarbeiter hatten den Koffer wegen starken Geruchs geöffnet und den Leichnam entdeckt. Die Ermittlungen einer 44-köpfigen Sonderkommission bei der Kriminalpolizei in Esslingen dauerten an. Es seien bereits erste Hinweise eingegangen, hieß es. (afp/red)

