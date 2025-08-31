Fünf Verletzte: Autofahrerin verliert Kontrolle auf Parkdeck in Essen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Essen sind fünf Menschen verletzt worden. Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums wollte eine 60-Jährige ausparken und erfasste mit ihrem Auto drei Kinder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kinder gerieten unter das Fahrzeug.

Ein 34 Jahre alter Fußgänger sei bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Zunächst hatte die Feuerwehr am Samstagabend erklärt, dass der Wagen in eine fünfköpfige Familie gefahren sei.

Zwei Kinder konnten sich selbst befreien

Zwei Kinder im Alter von 13 und sieben Jahren konnten sich selbständig befreien. Eine 14-Jährige sei eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die drei Kinder, der 34-Jährige sowie die Autofahrerin seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die 14-Jährige sei schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Sie teilte außerdem mit, dass ein Angehöriger die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr gestört habe.

Unter anderem habe er die Beamten beleidigt und einen Polizisten gekratzt und mit einer Zigarette leicht verletzt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (afp/red)