Gewaltverbrechen in Wohnung in Leipzig: Frau getötet und Kind schwer verletzt

Bei einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Leipzig sind eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei „vor Ort gestellt“ worden, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei in der sächsischen Stadt am Dienstag. Polizisten fanden die Opfer demnach am späten Montagabend in einer Wohnung im Ortsteil Reudnitz-Thonberg.

Die 42-jährige Frau starb den Angaben zufolge in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Bei dem Kind handelt es sich um einen zehnjährigen Jungen. Er schwebte anfangs in Lebensgefahr, sein Zustand stabilisierte sich später allerdings. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe des Tatgeschehens waren zunächst unklar. Auch zu möglichen Beziehungen zwischen Opfern und Verdächtigem äußerten sich die Ermittler vorerst nicht. „Weitere Angaben sind derzeit nicht möglich“, erklärten sie nur. Ermittelt werde in dem Fall wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. (afp/red)