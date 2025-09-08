Nach Angriff auf Lehrerin in Essen: Haftbefehl gegen 17-jährigen Schüler

Nach dem Angriff auf eine Lehrerin in einer Berufsschule in Essen ist gegen den 17 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Schüler steht im Verdacht, die 45-jährige Lehrerin am Freitag mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.

Das Amtsgericht Essen erließ demnach Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde dem Jugendlichen am Sonntag im Krankenhaus verkündet. Er war bei der Festnahme verletzt worden und kam in ärztliche Behandlung. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Nach der Attacke auf die Lehrerin War der Tatverdächtige zunächst geflohen. Die schwer verletzte Lehrerin kam in ein Krankenhaus.

Der 17-Jährige wurde nach etwas mehr als anderthalb Stunden rund zweieinhalb Kilometer vom Tatort entfernt von Polizisten festgenommen. Bei der Festnahme zog er nach Polizeiangaben ein Messer. Die Beamten stoppten ihn „durch den Einsatz der Schusswaffe“, wie es hieß.(afp/red)