Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Kauziger Dorfpolizist: Schauspieler Horst Krause mit 83 Jahren gestorben

vor 39 Minuten

Frankreich: Berufungsverfahren gegen Le Pen Anfang 2026

vor 2 Stunden

Norwegen: Vier Mädchen im Teenager-Alter bei Hausbrand ums Leben gekommen

vor 3 Stunden

Weitere Menschen aus deutschen Aufnahmeprogrammen nach Afghanistan abgeschoben

vor 3 Stunden

Asylanträge in der EU im ersten Halbjahr um 23 Prozent gesunken

vor 3 Stunden

Kurzfristige Gasverträge haben für die EU und Deutschland teure Nebenwirkungen

vor 4 Stunden

Sechs Tote bei Anschlag in Ost-Jerusalem, zwei Täter erschossen - Netanjahu beruft Krisensitzung ein

vor 4 Stunden

Volksfest Gillamoos: Söder grenzt sich klar von AfD und Linkspartei ab

vor 4 Stunden

Türkei: Polizei setzt Tränengas vor Zentrale der Opposition in Istanbul ein

vor 5 Stunden

Im Westen Gewitter und Starkregen - im Osten spätsommerlich warm und sonnig

Logo Epoch Times
Messerangriff

Nach Angriff auf Lehrerin in Essen: Haftbefehl gegen 17-jährigen Schüler

Nach dem Angriff auf eine Lehrerin in einer Berufsschule in Essen ist gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Er soll die Lehrerin mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

top-article-image

Der verletzte Tatverdächtige, der eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben soll, wird zu einem Rettungswagen gebracht.

Foto: Federico Gambarini/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Angriff auf eine Lehrerin in einer Berufsschule in Essen ist gegen den 17 Jahre alten Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Schüler steht im Verdacht, die 45-jährige Lehrerin am Freitag mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an.
Das Amtsgericht Essen erließ demnach Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde dem Jugendlichen am Sonntag im Krankenhaus verkündet. Er war bei der Festnahme verletzt worden und kam in ärztliche Behandlung. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.
Mehr dazu
Nach der Attacke auf die Lehrerin War der Tatverdächtige zunächst geflohen. Die schwer verletzte Lehrerin kam in ein Krankenhaus.
Der 17-Jährige wurde nach etwas mehr als anderthalb Stunden rund zweieinhalb Kilometer vom Tatort entfernt von Polizisten festgenommen. Bei der Festnahme zog er nach Polizeiangaben ein Messer. Die Beamten stoppten ihn „durch den Einsatz der Schusswaffe“, wie es hieß.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.