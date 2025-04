Rund 90.000 Einbrüche im Jahr 2024

In Deutschland wird statistisch alle sechs Minuten eingebrochen. Das geht aus aktuellen Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, über die das Portal „t-online“ am Freitag berichtete. Insgesamt rund 90.000 Einbrüche zählten die Versicherer im vergangenen Jahr, was in etwa dem Vorjahresniveau entsprach.

Die durchschnittliche Schadenssumme pro Einbruch stieg 2024 demnach von 3.600 auf 3.800 Euro. „Die Täter nehmen mit, was sich leicht verkaufen lässt – vor allem Smartphones, Kameras und Computer“, sagte die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach dem Portal.

Die Summe der geleisteten Entschädigungszahlungen stieg im vergangenen Jahr um 20 Millionen Euro auf nunmehr 350 Millionen Euro. Das entsprach einem Plus von rund sechs Prozent.

Während der Corona-Pandemie war die Zahl der Wohnungseinbrüche stark zurückgegangen. Im Jahr 2020 zählten die Versicherer 80.000 Einbrüche, 2021 noch 70.000. Danach stieg die Zahl der Einbrüche drei Jahre in Folge und scheint sich nun zu stabilisieren. Im Vergleich zu 2015 mit 180.000 Fällen halbierte sich die Zahl der versicherten Einbrüche allerdings. Zuvor war die Zahl der Einbrüche zwischen 2009 und 2019 jährlich angestiegen. (afp/red)