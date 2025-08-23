Logo Epoch Times

Football-Team

Schulbusunfall: Gut 20 Menschen in USA im Krankenhaus

Auf einer Schulbusfahrt in den USA kommt es zu einem Unfall. An Bord war das Football-Team einer Schule. Vieles ist bislang unklar.

Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.

Foto: Jessica Riley/KDKA-TV News/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Nach einem Schulbusunfall nahe Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) sind mehr als 20 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Auch der Busfahrer sei unter den Verletzten, sagte der Polizeichef des Bezirks Economy in Beaver County, Michael O’Brien.
Ihm zufolge war das Football-Team einer Schule der nahegelegenen Stadt Aliquippa am Samstagmorgen auf dem Weg zu einem Spiel gewesen. Der Schulbus sei zur Seite gefallen – warum war zunächst unklar. Der genaue Unfallhergang solle untersucht werden.
Wie stark die Menschen verletzt wurden, war dem Polizeichef zunächst nicht bekannt. Neben dem Fahrer und den Football-Spielern seien zwei Erwachsene mit an Bord gewesen, sagte O’Brien. (dpa/red)

