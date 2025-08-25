Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Israelische Angriffe auf Krankenhaus im Gazastreifen: Fünf Journalisten unter 19 Toten

vor 37 Minuten

Trump stellt erneutes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim in Aussicht

vor einer Stunde

Haushaltsstreit: Französischer Premier Bayrou kündigt Vertrauensfrage an

vor 2 Stunden

Porsche bestätigt Ende von Batterie-Produktion

vor 2 Stunden

Feuer im Hamburger Hafen - Trümmerteile auf A1 geschleudert

vor 3 Stunden

OB-Wahl in Ludwigshafen: Abgelehnter AfD-Kandidat scheitert erneut vor Gericht

vor 4 Stunden

London: Millionen Menschen feiern Karneval in Notting Hill

vor 4 Stunden

Paris: Brief von US-Botschafter an Macron wegen Antisemitismus sorgt für Wirbel

vor 5 Stunden

Glamour und aktuelle Politik beim Filmfestival in Venedig

vor 5 Stunden

Polens Präsident stoppt Gesetz über Kindergeld für Ukrainer

Logo Epoch Times
Die Polizei ist mäßig begeistert

Wuppertal: Kioskbesitzer sperrt zwei bewaffnete Räuber ein

Als zwei bewaffnete Maskierte vor ihm stehen, verriegelt ein Kioskbesitzer einfach hinter ihnen die Tür. Die Polizei ist mäßig begeistert.

top-article-image

Der Kioskbesitzer sperrte die zwei mit einem Messer bewaffneten Räuber ein.

Foto: Sascha Thelen/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein Kioskbesitzer hat in Wuppertal zwei mit einem Messer bewaffnete Räuber in seinem Laden eingesperrt. Statt ihnen wie gefordert Bargeld auszuhändigen, verriegelte er per Druck auf eine Fernbedienung die Ladentür, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann war bereits zwei Mal überfallen worden und hatte eine Fernverriegelung einbauen lassen, mit der er den Räubern den Rückweg versperrte.
Eine Polizeisprecherin zeigte sich angesichts der Bilder aus einer Überwachungskamera mit gemischten Gefühlen: Einerseits habe der Ladenbesitzer mutig gehandelt, andererseits sei er ein großes Risiko eingegangen, weil er mit den beiden Maskierten im Verkaufsraum geblieben sei.
Mehr dazu
Doch er hatte Glück: Die beiden polizeibekannten 16-jährigen Jugendlichen warteten ruhig auf das Eintreffen der Polizei und ließen sich widerstandslos festnehmen. Gegen sie wird nun wegen versuchten schweren Raubes ermittelt.
Der Kioskbesitzer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend nicht verletzt. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.