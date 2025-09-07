Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Japans Regierungschef Ishiba kündigt Rücktritt an

vor 13 Minuten

Absehbarer Regierungssturz in Frankreich: Wie geht es dann weiter?

vor 32 Minuten

Atomwaffen: Grossi warnt vor Welt mit 25 Nuklearstaaten

vor einer Stunde

Kritik an Aktivrente: „Die Politik drückt auf Bremse und Gas zugleich“

vor einer Stunde

Autozulieferer ZF: EU-Aus für Verbrenner 2035 hat jetzt schon Effekte auf Ingenieure

vor 2 Stunden

Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst

vor 2 Stunden

Ukraine-Krieg: Angriffe in der Nacht - erstmals Regierungsgebäude getroffen

vor 3 Stunden

Vor dem Sturz von Bayrou: Frankreich hat den höchsten Schuldenberg Europas

vor 3 Stunden

Anton Hofreiter: Bei Korruption mit Ukraine strenger sein

vor 4 Stunden

Nur wenige Syrer verlassen Deutschland

Logo Epoch Times
„Es schmeckt super“

Drei Kilometer Apfelstrudel: Kroatisches Dorf stellt neuen Rekord auf

Zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfel: Das kroatische Dorf Jaskovo hat den längsten Strudel der Welt gebacken. 3,136 Kilometer maß das Backwerk beim traditionellen Strudelfest.

top-article-image

Eine Frau bestreut Strudel mit Puderzucker während des Versuchs, den Guinness-Weltrekord für den größten Strudel der Welt aufzustellen. Das Dorf Jeskovo in der Nähe von Karlovac am 6. September 2025 schaffte es.

Foto: Damit Sencar/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Mit tonnenweise Mehl und Äpfeln hat das kroatische Dorf Jaskovo den längsten Strudel der Welt gebacken. Die Dorfbewohner reihten am Samstag 8.940 Teilstrudel aneinander und erreichten damit eine Gesamtlänge von 3,136 Kilometern.
Paulina Sapinska vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigte die Länge nach akribischen Messungen. Insgesamt wurden nach Angaben der Organisatoren dafür zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfel verbacken.

Frauen während des Weltrekordversuchs im Dorf Jeskovo in der Nähe von Karlovac am 6. September 2025.

Foto: Damir Sencar/AFP via Getty Images

Zahlreiche Freiwillige halfen mit, die nach einem Regional-Rezept gebackenen Strudel beim traditionellen Strudelfest aneinander zu legen. „Sie haben so hart gearbeitet“, würdigte Besucherin Monika Ivis das Engagement der Dorfbewohner.
„Es schmeckt super.“ Nach dem erfolgreichen Rekordversuch sollten die Strudelstücke an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Einrichtungen gespendet werden.
Mehr dazu

Die längste Strudelreihe, die in dem kleinen Dorf Jaskovo hergestellt wurde, besteht aus 8.940 Strudeln mit einer Gesamtlänge von 3136,84 Metern, gab Paulina Sapinska, eine Richterin von Guinness World Records, nach der Vermessung bekannt.

Foto: Damir Sencar/AFP via Getty Images

Das 66 Kilometer südwestlich von Zagreb gelegene Jaskovo hatte vor rund zehn Jahren schon einmal mit einem Strudel-Rekord den Einzug ins Guinness-Buch geschafft. Das damalige Backwerk maß allerdings „nur“ gut 1,4 Kilometer. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.