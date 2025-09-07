„Es schmeckt super“
Drei Kilometer Apfelstrudel: Kroatisches Dorf stellt neuen Rekord auf
Zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfel: Das kroatische Dorf Jaskovo hat den längsten Strudel der Welt gebacken. 3,136 Kilometer maß das Backwerk beim traditionellen Strudelfest.
Mit tonnenweise Mehl und Äpfeln hat das kroatische Dorf Jaskovo den längsten Strudel der Welt gebacken. Die Dorfbewohner reihten am Samstag 8.940 Teilstrudel aneinander und erreichten damit eine Gesamtlänge von 3,136 Kilometern.
Paulina Sapinska vom Guinness-Buch der Rekorde bestätigte die Länge nach akribischen Messungen. Insgesamt wurden nach Angaben der Organisatoren dafür zwei Tonnen Mehl und drei Tonnen Äpfel verbacken.
Zahlreiche Freiwillige halfen mit, die nach einem Regional-Rezept gebackenen Strudel beim traditionellen Strudelfest aneinander zu legen. „Sie haben so hart gearbeitet“, würdigte Besucherin Monika Ivis das Engagement der Dorfbewohner.
„Es schmeckt super.“ Nach dem erfolgreichen Rekordversuch sollten die Strudelstücke an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Einrichtungen gespendet werden.
Das 66 Kilometer südwestlich von Zagreb gelegene Jaskovo hatte vor rund zehn Jahren schon einmal mit einem Strudel-Rekord den Einzug ins Guinness-Buch geschafft. Das damalige Backwerk maß allerdings „nur“ gut 1,4 Kilometer. (afp/red)
