Logo Epoch Times

vor 43 Minuten

Mutmaßliche Sabotage an Ostsee-Kabeln: Finnland erhebt Anklage gegen drei Verdächtige

vor 2 Stunden

Mann soll Frau getötet und danach einen Unfall verursacht haben

vor 3 Stunden

Bundeswehr hat seit Beginn der Gaza-Offensive keine Waffen an Israel geliefert

vor 3 Stunden

Oberstes Gericht ordnet Einfangen von Zehntausenden Straßenhunden in Neu Delhi an

vor 3 Stunden

Kolumbianischer Präsidentschaftskandidat Uribe zwei Monate nach Attentat gestorben

vor 3 Stunden

Tod eines Jugendlichen in JVA beschäftigt Saarland

vor 3 Stunden

Polizei, Zoll, Schulen: Dem Staat fehlen laut Beamtenbund 600.000 Beschäftigte

vor 4 Stunden

Bis 18.000 Euro: Italien droht mit drastischen Strafen für Müll aus dem Auto

vor 4 Stunden

Exportwirtschaft schätzt den Osten – Polen im Fokus

vor 5 Stunden

Behörden in Südeuropa beschlagnahmen sieben Tonnen Muscheln

Logo Epoch Times
Kürzere Wagen und neues Innendesign

Erster stufenloser ICE erhält Zulassung – DB kündigt Einsatz ab Mitte Dezember an

Die Deutsche Bahn (DB) bekommt neue ICE mit stufenlosem Einstieg. Die Bahn hat angekündigt, diese ab Mitte Dezember einzusetzen.

top-article-image

Ein ICE (Symbolbild)

Foto: Jens Büttner/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der erste ICE mit einem stufenlosen Einstieg hat in Deutschland die Zulassung erhalten – die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, dass sie die ersten vier dieser Züge ab Mitte Dezember einsetzen wird.

Ein neues Innendesign

Die ICE L haben zudem kürzere Wagen, ein neues Innendesign mit „wohnlichen Materialien“, mobilfunkdurchlässige Scheiben sowie verbesserte Sitze, wie die DB am Montag mitteilte. Hersteller ist das spanische Unternehmen Talgo.
Die Einführung des neuen Zuges habe sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Hersteller Talgo und Verzögerungen im Test- und Zulassungsverfahren verspätet, erklärte die Bahn. Nun will sie den neuen ICE am 17. Oktober der Öffentlichkeit vorstellen.
Die neuen Züge kämen dann schrittweise ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember zum Einsatz – die ersten auf der Strecken zwischen Berlin und Köln.
Mehr dazu
Im Innenraum der neuen Züge sollen die wohnlichen Materialien und eine tageszeitabhängige Lichtsteuerung für ein „angenehmes Raumgefühl“ sorgen, wie die Bahn erklärte.
Die mobildurchlässigen Scheiben machen demnach einen deutlich verbesserten Mobilempfang im Zug möglich. Die Sitzplätze verfügen jeweils über einen „großzügigen Klapptisch“ sowie Tablet- beziehungsweise Handyhalterung. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.