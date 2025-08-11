Erster stufenloser ICE erhält Zulassung – DB kündigt Einsatz ab Mitte Dezember an

Der erste ICE mit einem stufenlosen Einstieg hat in Deutschland die Zulassung erhalten – die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, dass sie die ersten vier dieser Züge ab Mitte Dezember einsetzen wird.

Ein neues Innendesign

Die ICE L haben zudem kürzere Wagen, ein neues Innendesign mit „wohnlichen Materialien“, mobilfunkdurchlässige Scheiben sowie verbesserte Sitze, wie die DB am Montag mitteilte. Hersteller ist das spanische Unternehmen Talgo.

Die Einführung des neuen Zuges habe sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Hersteller Talgo und Verzögerungen im Test- und Zulassungsverfahren verspätet, erklärte die Bahn. Nun will sie den neuen ICE am 17. Oktober der Öffentlichkeit vorstellen.

Die neuen Züge kämen dann schrittweise ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember zum Einsatz – die ersten auf der Strecken zwischen Berlin und Köln.

Im Innenraum der neuen Züge sollen die wohnlichen Materialien und eine tageszeitabhängige Lichtsteuerung für ein „angenehmes Raumgefühl“ sorgen, wie die Bahn erklärte.

Die mobildurchlässigen Scheiben machen demnach einen deutlich verbesserten Mobilempfang im Zug möglich. Die Sitzplätze verfügen jeweils über einen „großzügigen Klapptisch“ sowie Tablet- beziehungsweise Handyhalterung. (afp/red)