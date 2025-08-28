Logo Epoch Times

vor 42 Minuten

Streit um Klimatopf: Geld für Zertifikate statt Klimaschutz?

vor einer Stunde

EU-Automarkt: Zahl der Neuzulassungen im Juli gestiegen - aber Unsicherheit bleibt

vor einer Stunde

Auslese der Autoindustrie entgehen: BMW-Chef: „Alle 57 Modelle werden modernisiert“

vor 2 Stunden

Angeklagter räumt Beteiligung an Kindesentführung ein

vor 2 Stunden

Mehr Rentner, höhere Ausgaben: Neue Zahlen zum Ruhestand

vor 3 Stunden

Menschenhandel stieg laut BKA um 13 Prozent

vor 3 Stunden

Trump-Regierung will Visa für ausländische Studenten und Journalisten verkürzen

vor 4 Stunden

Staatliche Gesundheitsleistungen für Beamte werden immer teurer

vor 4 Stunden

Außenminister besucht Estland: Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit

vor 4 Stunden

Deutschland verliert seit einem Jahrzehnt Anteile im Welthandel

Logo Epoch Times
Münchner Oktoberfest

Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein

In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest, und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.

top-article-image

Die Krüge sind auch Sammlerstücke.

Foto: Sven Hoppe/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Eine Hommage an die Wiesn-Bedienungen: Der offizielle Oktoberfest-Maßkrug ist in diesem Jahr denjenigen gewidmet, ohne die Millionen Menschen auf dem größten Volksfest der Welt auf dem Trockenen sitzen würden.
Das Motiv der Designerinnen Amiera Harithas und Dinah-Charles Francis zeigt eine Frau im Dirndl, die ein Tablet hochhält, auf dem sich nicht nur eine Maß Bier und eine Brezn befinden, sondern auch noch eine Tuba und die Türme der Münchner Frauenkirche. „Eine glückliche Bedienung im Dirndl, wie sich das gehört“, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) kurz vor dem Start seines ersten Oktoberfestes in Amt und Würden.
Er sprach von „starken Frauen“ auf der Wiesn. Der Krug sei eine „Hommage an alle diejenigen, die auch hinter den Kulissen arbeiten“, sagte er – und nahm die Gelegenheit wahr, um die Kritik derer zurückzuweisen, die das Oktoberfest für zu teuer halten. Das Bier kostet dort heuer bis zu 15,80 Euro pro Maß.
„Es ist nicht bloß irgendein Volksfest – es ist die Wiesn“, sagte Scharpf. Und ein Bierzelt, eine „Bierburg“, sei ein Ort, „wo man feiern kann wie nirgends sonst auf der Welt“. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.