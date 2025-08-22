Logo Epoch Times

vor 21 Minuten

Ukraine beschießt Pipeline: Problem für deutsche Raffinerie?

vor einer Stunde

Linke und FDP kritisieren Dobrindts Pläne zur Speicherpflicht von IP-Adressen

vor 2 Stunden

Prozess gegen 16-jährigen mutmaßlichen Islamisten in Mainz begonnen

vor 3 Stunden

Deutsche Bischofskonferenz sieht vermehrt Vandalismus an Kirchen

vor 4 Stunden

DHL schränkt Paketversand in die USA ein

vor 4 Stunden

Klingbeil: Für die 30-Milliarden-Lücke brauche es eine „gemeinsame Kraftanstrengung"

vor 6 Stunden

Polizist stirbt durch Schüsse eines 18-Jährigen nach Raubüberfall

vor 7 Stunden

Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?

vor 7 Stunden

Ägypten enthüllt 2.000 Jahre alte Ruinen einer versunkenen Stadt vor Alexandria

vor 7 Stunden

Netanjahu kündigt Pläne zur Einnahme der Stadt Gaza an

Logo Epoch Times
Aus Rumänien ausgeliefert

Missbrauchsfall Freizeitbad Rulantica: 31-Jähriger Tatverdächtiger in Haft genommen

Ein Mann wird verdächtigt, eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica gelockt und missbraucht zu haben. Nach seiner Auslieferung aus Rumänien kam er nun in Südbaden vor einen Haftrichter.

top-article-image

Am 9. August wurde ein Mädchen aus dem Wasserpark Rulantica in Rust in einen Wald gelockt. (Archivbild)

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Weil er ein kleines Mädchen aus dem südbadischen Freizeitbad Rulantica missbraucht haben soll, ist der 31-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann wurde zuvor aus Rumänien an die deutschen Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg habe die Haft angeordnet.
Dem Mann wird vorgeworfen, das sechs Jahre alte Kind am 9. August aus dem Bad am Europa-Park in Rust heraus in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht zu haben. Das hilflose Mädchen war fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad gefunden worden.
Der Verdächtige hatte in der rumänischen Stadt Oradea in Auslieferungshaft gesessen. Vor einer Woche wurde er in seinem nahegelegenen Heimatdorf Lugasu de Jos festgenommen. Die Polizei setzte damit einen internationalen Haftbefehl um. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.