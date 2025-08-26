Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Pop‑Star Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram‑Post.

In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.

Trump schickt Glückwünsche

US-Präsident Trump beglückwünschte das Paar zu ihrer Verlobung. „Ich wünsche ihnen viel Glück“, sagte er zu Journalisten bei einer Kabinettssitzung in Washington. „Ich denke, er ist ein großartiger Kerl. Ich denke, sie ist eine wunderbare Person“, sagte er.

Trump war in der Vergangenheit nicht immer gut auf Swift zu sprechen gewesen: Der Popstar hatte bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, unterstützt.

NFL-Star und Sängerin

Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten.

Bereits im Sommer 2023 hatte sich Kelce um die Aufmerksamkeit der Sängerin bemüht, nachdem er ein Konzert ihrer alle Rekorde brechenden „Eras Tour“ besucht hatte. In einem Podcast verriet der NFL-Star später, er habe Swift damals über ihr Umfeld kontaktiert – mit Erfolg. Nur wenige Monate später erschienen die beiden erstmals gemeinsam bei einer Afterparty zur TV-Show „Saturday Night Live“ in New York.

Travis Kelce (l), Taylor Swift und Aric Jones im vierten Spiel der Stanley-Cup-Finalserie 2025 in der Amerant Bank Arena am 12. Juni 2025 in Sunrise, Florida. Es spielten die Edmonton Oilers gegen die Florida Panthers. Foto: Bruce Bennett/Getty Images

Bereits wenige Minuten nach Veröffentlichung des Posts hatten Millionen Nutzer den Beitrag gelikt. Er schickt sich an, einer der erfolgreichsten in der Geschichte des sozialen Netzwerks zu werden.

Eine Beziehung als Popkultur-Phänomen

Im Sommer 2024 trat Kelce erstmals bei einem Swift-Konzert auf die Bühne, wenig später postete Swift ein gemeinsames Foto mit Kelce und der britischen Königsfamilie. Ihre Zeit zu zweit verbringen Swift und Kelce derweil oft außerhalb des Scheinwerferlichts und fernab des Trubels.

Das Paar entwickelte sich zu einem popkulturellen Phänomen – weit über Sport- und Musikfans hinaus wurde das Pärchen bekannt. Das könnte auch daran liegen, dass Swift und Kelce zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur besetzen: Stadion und Bühne.

In einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung bot das Paar eine seltene Form medialer Einigkeit – weitgehend gefeiert von Boulevardmedien, Talkshows und sozialen Netzwerken gleichermaßen.

Neues Album angekündigt

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Swift, die in ihren Liedern immer wieder über ihre Ex-Partner singt, ein neues Album angekündigt: „The Life of a Showgirl“ soll am 3. Oktober auf den Markt kommen. Die Ankündigung des neuen Albums machte sie im Podcast „New Heights“ von Travis Kelce und seinem Bruder Jason.

Swifts neues Werk folgt auf ihr Studioalbum „The Tortured Poets Department“, das vergangenes Jahr erschien und das bereits am ersten Tag nach Veröffentlichung 1,4 Millionen Mal verkauft wurde. (dpa/red)