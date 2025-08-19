Logo Epoch Times

Ein Kampfgeschehen wird ausgeschlossen

Verkohlte Leiche in ausgebranntem Auto an See in Bayern gefunden

Mysteriöser Fund in Bayern: An einem See bei Neunburg vorm Wald wird eine verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Auto entdeckt. Ermittler prüfen die Hintergründe, ein Kampfgeschehen wird ausgeschlossen.

top-article-image

An einem See bei Neunburg vorm Wald wird eine verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Auto entdeckt.(Symbolbild)

Foto: David Young/dpa

Redaktion
In Bayern ermittelt die Polizei nach dem Fund einer bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Leiche in einem ausgebrannten Auto. Die Hintergründe des Geschehens an einem See bei Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf seien bisher weitgehend unklar, teilte die Polizei in Regensburg am Dienstag mit.
Anwohner entdeckten das Autowrack demnach am Montagabend. Nur ein „Kampfgeschehen“ werde nach aktuellem Stand ausgeschlossen.
Die Ermittler vermuteten, dass es sich bei dem Toten auf dem Fahrersitz um den 62-jährigen Halter des Autos handelte. Dieser hatte sich am Sonntag nach bisherigen Ermittlungen gemeinsam mit fünf anderen Männern am See getroffen und Alkohol getrunken. Laut Polizei blieb er dort gegen 19 Uhr allein zurück.
Was danach passierte und woran der noch nicht identifizierte Tote starb, wird nun ermittelt. Es sei „offen“, ob ein Fremdverschulden vorliege, betonte die Polizei.
Sie ging nach eigenen Angaben davon aus, dass Zeugen den Feuerschein und die Rauchsäule des brennenden Autos bemerkten. Diese sollten sich melden. (afp/red)

