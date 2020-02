Gefängnisartig: Neues Krankenhaus in Wuhan wird von der Armee betrieben

Ein neu gebautes Container-Krankenhaus in der Stadt Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Zentralchina, nahm am 3. Februar unter der Aufsicht des chinesischen Militärs den Betrieb auf.

Das medizinische Personal wird aus Mitarbeitern verschiedener Organisationen bestehen, wie etwa militärmedizinischen Universitäten und Militärkrankenhäusern. Die Joint Logistic Support Force der People’s Liberation Army (PLA) [Anm.: die Logistikkräfte der chinesischen Armee] werden das Krankenhaus führen.

Das Krankenhaus, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, wird nur Patienten aufnehmen, welche von der lokalen Regierung in Wuhan eingewiesen werden.

Internetuser und chinesische Medien veröffentlichten einige Videos, die das Innere der Einrichtung zeigen. Das Filmmaterial ist identisch mit dem von den Behörden freigegebenen Aufnahmen.

In den am 2. Februar veröffentlichten Videoaufnahmen wies ein Mitglied des Bauteams darauf hin, dass alle Türen von außen verschlossen werden. Das bedeutet, dass die Patienten ihre Zimmer oder die Einrichtung nicht frei betreten oder verlassen können.

„Dieses sogenannte Krankenhaus ist eigentlich ein Gefängnis. Man kann es nicht verlassen, wenn man drinnen ist“, sagt der Mann. „Im Grunde warten [die Patienten] hier darauf, zu sterben. Nach dem Tod werden sie dann in das Krematorium geschickt.“

How does #China's makeshift hospital, built within days to treat patients infected with #coronavirus in #Wuhan, look like? These images show the inside facility of Huoshenshan Hospital, which is set to open Monday with 1,400 medical staff, all from the PLA, and 1,000 beds pic.twitter.com/1T0MVANPFa — CGTN (@CGTNOfficial) February 3, 2020

Diese Informationen konnten von Epoch Times nicht unabhängig verifiziert werden.

Krankenhaus mit Soldaten

Am 3. Februar wurde das „Huoshenshan“-Krankenhaus offiziell in Betrieb genommen. Die chinesischen Staatsmedien Xinhua lobten die Regierung, da dieses Krankenhaus so schnell gebaut wurde. Über 4.000 Arbeiter bauten innerhalb von zehn Tagen dieses Krankenhauses mit einer Kapazität von 1.000 Betten auf.

Das ebenfalls von den staatlichen Medien betriebene „China Pictorial“ berichtete, dass die gesamte Baufläche des Krankenhauses 59.000 Quadratmeter beträgt. Die Fläche der Isolierstation beträgt 34.000 Quadratmeter.

Die anderen Gebäude innerhalb des Krankenhauses sind Wohnräume für medizinisches Personal – und Soldaten.



Eine weitere neue Einrichtung, die als Reaktion auf den Coronavirus-Ausbruch in Wuhan gebaut wurde, ist das „Leishenshan“-Krankenhaus. Es wird dem Bericht zufolge am 5. Februar an die Armee übergeben und am 6. Februar in Betrieb genommen. Das Krankenhaus „Leishenshan“ ist größer und kann bis zu 1.300 Coronavirus-Patienten umfassen.

Wie das „Huoshenshan“-Krankenhaus wird auch das „Leishenshan“-Krankenhaus von Soldaten bewacht und nur Patienten aufnehmen, die von den Behörden in Wuhan vermittelt wurden.

Ein Gefängnis?

Am 2. Februar veröffentlichten staatliche Medien und chinesische Internetnutzer Fotos und Videos des Krankenhaus „Huoshenshan“. Den freigegebenen Fotos zufolge sind die provisorischen Containerräume kompakt und sauber. Jedes Patientenzimmer hat ein Fenster zum Flur hin, das mit einem Eisengitter abgesichert ist.

Neben dem Fenster befindet sich ein kleiner Kasten, in den Speisetabletts eingesetzt werden können. Die Box kann vom Zimmer und vom Flur aus geöffnet werden.

LOOK: Photos inside Huoshenshan Hospital which will be fully functional starting on Monday with 1,400 medical staff and 1,000 beds. A makeshift hospital which will be a treatment center for novel coronavirus patients.#SagisagPH #HuoshenshanHospital #China #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/FyO10wp48g — SAGISAG (@Sagisagph) February 3, 2020

Im Inneren des Raumes gibt es zwei Türen: Eine ist mit einem angrenzenden Badezimmer verbunden, die andere öffnet sich zu einem sogenannten „Pufferraum“, in dem das medizinische Personal Behandlungen vorbereitet. Der Pufferraum verfügt über ein Handwaschbecken und eine Tür zum Korridor.

An der anderen Wand des Patientenzimmers befindet sich eine große Doppeltür, die jedoch nicht von innen geöffnet werden kann.

Krankenhaus wird von Armee verwaltet – also ist alles darin ein militärisches Geheimnis

Twitter wird innerhalb Chinas blockiert. Einige Nutzer überbrücken ihren Zugang zur freien Welt mit VPN-Software, um die Firewall zu umgehen.

@Dubha3 sagte auf Twitter am 2. Februar: „Das Huoshenshan-Krankenhaus ist wie ein Gefängnis oder Käfig. Ich mache mir Sorgen, dass die Patienten nicht gehen dürfen, bevor sie [sterben und] zur Einäscherung in ein Beerdigungshaus geschickt werden“.

Guyan Gonggong schrieb am 2. Februar auf Pincong, einer chinesischen Social-Media-Plattform:

Das Krankenhaus wird von der Armee verwaltet, was bedeutet, dass alles, was sich darin befindet, militärische Geheimnisse sind. Es wäre ein Verbrechen, wenn jemand sie durchsickern lässt.“

„Niemand kann die vom Militär verwalteten Gebiete frei betreten. Familie und Freunde [der Patienten] werden nicht wissen, ob eine Person im Inneren gestorben ist“, befürchtet der Twitter-Nutzer @Zhanyoutongmeng.

Bedenken hinsichtlich Umweltverschmutzung

Chinesische Internetnutzer sind auch besorgt, dass der Bau der Anlagen die nahe gelegenen Wasserquellen verschmutzt hat.

Das „Huoshenshan“-Krankenhaus liegt am Ufer des Zhiyin-Sees, einem Wasserreservoir von Wuhan. Obwohl das Krankenhaus am 30. Januar ein Gerät zur Abwasserreinigung installiert hat, sind die Menschen besorgt, ob Bioabfälle effektiv gefiltert werden und die Ausbreitung des Coronavirus in die Wasserquellen verhindern kann.

Der chinesische „Economy Observer“ zitierte am 25. Januar Regierungsbeamte aus Wuhan, die einräumten, dass das Krankenhaus eine potenzielle Verschmutzungsquelle für das Wasserversorgungssystem von Wuhan sein könnte. Sie sagten, sie hätten sich mit Lieferanten in Verbindung gesetzt, um die besten Abwasserbehandlungsanlagen für das Krankenhaus zu finden.

Das Original erschien in The Epoch Times, (deutsche Bearbeitung von ys/ks) Originalartikel: Footage of New Military-Operated Coronavirus Hospital in Wuhan Reveals Prison-Like Environs

