Eine Tote und 27 Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

Im Süden Dänemarks kam am Freitag eine 60-jährige Frau ums Leben: Beim Zusammenstoß zwischen einem Schnellzug und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug wurden zudem 27 Menschen verletzt. Mindestens zwei Waggons entgleisten.

Der Personenzug entgleiste am 15. August 2025 bei einem Unfall auf dem Weg nach Sønderborg im Dorf Bjerndrup zwischen Kliplev und Tinglev im Südwesten Dänemarks.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Redaktion
Bei einem Zugunglück im Süden Dänemarks ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Beim Zusammenstoß eines Schnellzugs und eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs sei eine 60-jährige Frau getötet worden, teilte die Polizei am Samstag mit.
Weitere 27 Menschen Menschen seien verletzt worden. Fünf davon, darunter der Zugführer und der Fahrer, befanden sich demnach in einem kritischen Zustand.
Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das landwirtschaftliche Fahrzeug überquerte den Bahnübergang nach Angaben der Polizei an einer unbeschrankten Stelle.

Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug am 15. August 2025 in Dänemark kam eine Person ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Der Zug sei mit „einer relativ hohen Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen, erklärte die Polizei. Ermittlungen sollen demnach zeigen, ob die Licht- und Tonsignale am Bahnübergang zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes funktionierten.
Dänische Medien berichteten, mindestens zwei Waggons seien entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens DSB waren 95 Menschen an Bord des Zuges, der von der Hauptstadt Kopenhagen nach Sönderborg unterwegs war. Unter den Passagieren war demnach eine Schülergruppe aus Sönderborg. (afp/red)
 

