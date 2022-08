„Eternal Spring“ – eine moderne Geschichte über Opfer und Hoffnung

Ein Film, der eine wahre Geschichte erzählt, berührt die Herzen eines internationalen Publikums. Auf der einen Seite der grausame kommunistische Staat China, auf der anderen Seite 18 tapfere Chinesen, die alles für die Gerechtigkeit geopfert haben. Kanada nominiert „Eternal Spring (Ewiger Frühling)“ für den Oskar.

Am 23. Januar 2001 strahlte das Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), die Nachrichtenagentur Xinhua, einen Videoclip aus, auf dem zu sehen war, wie sich fünf Personen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking selbst in Brand setzten.

Xinhua behauptete in dem Bericht, dass es sich bei den fünf Personen um Falun Dafa-Praktizierende handelte, die sich selbst verbrannten, obwohl Selbstmord der Lehre von Falun Dafa widerspricht. Die KPC benutzt diese inszenierte Selbstverbrennung, um die Bewegung in Verruf zu bringen.

Trotz mehrerer Stellen in dem Video, die von internationalen Forschern und Medien infrage gestellt wurde, schaffte es Xinhua, mit dem manipulierten Beitrag die Bevölkerung zu täuschen. Viele chinesische Bürger begannen, ihre Kollegen, Nachbarn und sogar Familienmitglieder, die Falun Dafa praktizierten, proaktiv anzuzeigen, weil sie glaubten, die Gruppe sei wirklich gefährlich.

18 Falun-Dafa-Praktizierende zapften daraufhin das staatliche Fernsehen an, um Informationen auszustrahlen, die den Darstellungen von Xinhua widersprachen. Programme, die die Verfolgungskampagne der Regierung gegen Falun Gong aufdeckten, wurden gleichzeitig auf acht Kanälen an 300.000 Kabelabonnenten in Changchun gesendet.

Im Schatten der Unterdrückung

Der Dokumentarfilm basiert auf den Geschichten dieser 18 Falun-Dafa-Praktizierenden, die am 5. März 2002 in der Stadt Changchun in der nordöstlichen Provinz Jilin ein staatliches Kabelfernsehnetz anzapften. Die Sendungen „Selbstverbrennung oder Schwindel?“ und „Falun Dafa verbreitet sich weltweit“ wurden daraufhin etwa 45 Minuten lang auf acht Kanälen gleichzeitig ausgestrahlt.

Innerhalb weniger Tage nach der Aktion in Changchun – dem chinesischen Namensgeber des Films – wurden mehr als 5.000 Falun-Dafa-Praktizierende in der Stadt und der näheren Umgebung in einer groß angelegten Razzia von den Behörden verhaftet. Mindestens sieben von ihnen wurden Tage später zu Tode geprügelt.

„Eternal Spring“ von Jason Loftus ist ein Animationsdokumentarfilm, der sich mit dieser Umgehung des staatlichen chinesischen Fernsehsenders im Jahr 2002 befasst. Die Geschichte und die Animation stammen von dem renommierten chinesischen Künstler Daxiong, der sich bemühte, die Ereignisse zu rekonstruieren, die sich vor 20 Jahren in seinem Heimatland ereigneten. Der Film wurde als Kanadas Beitrag für die bevorstehende Oscar-Verleihung ausgewählt und für eine Nominierung in der Kategorie „Internationaler Spielfilm“ vorgeschlagen.

Popularität als Bedrohung

Falun Dafa, auch bekannt als Falun Gong, ist eine spirituelle Meditationsdisziplin, die auf den Prinzipien der Wahrhaftigkeit, der Barmherzigkeit und der Nachsicht beruht. Die Praxis erfreute sich in China großer Beliebtheit, nachdem sie 1992 zum ersten Mal öffentlich vorgestellt wurde. Statistiken der Regierung zeigen, dass sich in den 1990er-Jahren zwischen 70 und 100 Millionen Menschen als überzeugte Praktizierende dieser Disziplin bezeichneten.

Diese Popularität wurde jedoch von der KPC, die selbst weniger Anhänger hatte, als Bedrohung angesehen. Im Juli 1999 startete sie daraufhin eine Verfolgungskampagne gegen die Praktik. Seitdem wurden viele Praktizierende in Arbeitslager gesteckt, viele starben unter der Folter und viele verloren ihren Arbeitsplatz und ihre Familien, sie wurden durch die Verfolgung zerstört.

Die KPC hat auch große Propagandaanstrengungen gegen die Praktik unternommen, um sie zu verleumden, einschließlich der inszenierten Selbstverbrennung, um fälschlicherweise zu behaupten, dass Falun-Dafa-Praktizierende Selbstmord begangen hätten.

Drohungen aus Peking

Der Filmemacher Loftus sagte, das chinesische Regime habe seine Familienmitglieder in China bedroht und seine Geschäfte während der Dreharbeiten zu dem Dokumentarfilm gestört.

„Mitten in den Dreharbeiten zu diesem Film nahm die chinesische Regierung Kontakt zu meinen Geschäftspartnern bei Tencent auf und zwang sie, die Beziehungen zu meinem Unternehmen abzubrechen, und beendete unseren Verlagsvertrag, gerade als wir unser Videospiel auf den Markt brachten“, sagte Loftus der Epoch Times bei der Filmvorführung am 3. Mai.

„Zur gleichen Zeit wurden die Familienangehörigen meiner Frau, die noch in China leben, vom Büro für öffentliche Sicherheit kontaktiert, und ihnen wurde gedroht und gesagt: Hey, wir wissen, was ihr im Ausland treibt. Wenn die Leute also sagen, dass es schwierig ist, über China zu sprechen, über Menschenrechtsgeschichten in China zu sprechen, dann ist das wahr. Das hat auf jeden Fall Konsequenzen.“

Loftus sagte jedoch, dass er sich von den Menschen inspirieren lässt, die so viel geopfert haben, um für die Wahrheit einzutreten, und dass es wichtig ist, die Geschehnisse in China bekannt zu machen.

„Ich bin inspiriert und berührt von den Charakteren, die wir in diesem Film, in dieser Geschichte treffen. Man sieht, wie viel sie geopfert haben und was sie durchgemacht haben, um ihre Stimme zu erheben und die Wahrheit zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir die Freiheit, die wir haben, nutzen müssen, um ihnen eine Stimme zu geben, um diese Geschichte mit mehr Menschen zu teilen“, sagte er.

Inwiefern betreffen die Themen in „Eternal Spring“ uns alle?

Die Lehre aus dieser Geschichte, so Loftus, gilt nicht nur für die Chinesen, sondern für alle. In einem Interview mit Epoch Times erklärte er, warum dieser Film für jeden von uns gedacht ist.

„Ich denke, wir alle respektieren es, wenn jemand die Wahrheit sagt, vor allem, wenn es um sehr viel geht. Der Wunsch nach Freiheit und das Streben nach der Wahrheit sind universell. „Eternal Spring“ zeigt in einem extremen Fall, was passieren kann, wenn die Rede-, Versammlungs- und Glaubensfreiheit nicht gegeben ist, und wie zerstörerisch dies sein kann. Es ist auch eine inspirierende Geschichte darüber, wie weit manche gehen würden, um sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren.“

Auf die Frage, ob die Geschichte trotz der Tatsache, dass die Ereignisse mehr als 20 Jahre zurückliegen, immer noch aktuell ist, sagte Loftus: „Es ist interessant, dass diese Ereignisse nun 20 Jahre alt sind, aber ich höre immer wieder von Zuschauern, dass sie den Film für äußerst aktuell halten und dass er genau das ist, was wir jetzt brauchen. Was wir heute in der Welt sehen, ist, dass die Gräueltaten und Ungerechtigkeiten, die stattfinden, in vielen Fällen ohne die Konstruktion und Aufrechterhaltung eines falschen Narrativs nicht möglich wären. Ein Narrativ, das eine Gruppe von Menschen als schädlich, schlecht oder irgendwie verdient darstellt, was auch immer gegen sie unternommen wird.“

„Eternal Spring“ bereits mehrfach ausgezeichnet

„Eternal Spring“ wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem beim Hot Docs Film Festival in Toronto, beim Movies That Matter in den Niederlanden und beim Thessaloniki International Film Festival in Griechenland gezeigt.

Die Nominierung als Vertreter Kanadas für den besten internationalen Film bei der 95. Verleihung der Akademischen Preise ist eine große Ehre für Loftus.

„Mit großem Enthusiasmus geben wir bekannt, dass Eternal Spring (長春) aus 16 Filmen, die dem gesamtkanadischen Auswahlkomitee vorgelegt wurden, ausgewählt wurde, weil er die besten Chancen hat, sich im mehrstufigen Oscar-Wettbewerb gut zu positionieren“, so Christa Dickenson, Executive Director und CEO von Telefilm Canada, in einer Erklärung.

Die Verleihung der Oscars ist für den 12. März 2023 geplant.

Mit Material von The Epoch Times

