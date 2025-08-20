Explosion in Polen: Behörden vermuten Absturz von Militärdrohne

Im Osten Polens ist nach Einschätzung der Behörden offenbar eine Militärdrohne in ein Maisfeld gestürzt.

In der rund hundert Kilometer südöstlich von Warschau gelegenen Ortschaft Osiny ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch eine Explosion, wie die Polizei mitteilte. Opfer gab es demnach nicht, doch in nahe gelegenen Gebäuden wurden Fenster beschädigt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde in dem Feld ein Objekt gefunden, bei dem es sich „aller Wahrscheinlichkeit nach“ um eine Militärdrohne handele. Woher diese stamme sei aber unklar.

Russische Gerbera-Drohne?

Osiny liegt in der Woiwodschaft Lublin, die im Osten an die Ukraine und Belarus grenzt. Die Armee teilte mit, dass in der Nacht zum Mittwoch keine Verletzung des polnischen Luftraums festgestellt worden sei.

Polnische Medien berichteten unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium, dass es sich bei dem Flugobjekt um eine Version der russischen Gerbera-Drohne handele, die regelmäßig zu Ablenkungszwecken bei Russlands Luftangriffen auf die Ukraine eingesetzt wird.

Im November 2022 waren beim Absturz einer ukrainischen Luftabwehrrakete über dem polnischen Dorf Przewodow in der Nähe der ukrainischen Grenze zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Vorfall ereignete sich, während Russland mehrere Städte in der gesamten Ukraine bombardierte. Gut ein Jahr später drang eine russische Rakete vorübergehend in den Luftraum des NATO- EU-Mitglieds Polen ein. (afp/red)