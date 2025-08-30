Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Zivilschutz: Kampf gegen Waldbrände in Spanien „nähert sich dem Ende“

vor einer Stunde

Merz dringt auf Sozialreformen: „Wir leben seit Jahren über unsere Verhältnisse“

vor 2 Stunden

Moskaus Generalstabschef kündigt Herbstoffensive an

vor 2 Stunden

Arbeitsministerin Bas ordnet Nullrunde beim Bürgergeld für 2026 an

vor 3 Stunden

3:2 nach 3:0: Bayern bezwingen Wagners Augsburger

vor 4 Stunden

Kallas: Rückgabe von eingefrorenem russischem Vermögen „undenkbar“ ohne Reparationen

vor 4 Stunden

Seltene Haarfarbe: Rothaarigen-Festival lockt Tausende an

vor 5 Stunden

Leiche des vermissten Vaters im Comer See gefunden

vor 5 Stunden

Sonntagsmärchen: Gevatter Tod

vor 5 Stunden

Zugunglück in Ägypten: Tote und viele Verletzte

Logo Epoch Times
„Europas reichste Prinzessin“

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein

Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist einer der kleinsten Staaten der Erde. Die schwerreiche fürstliche Familie hat Grund zum Feiern. Prinzessin Marie Caroline hat stilvoll geheiratet.

top-article-image

Die 28-Jährige und der 34-Jährige gaben sich in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort.

Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Unter dem Jubel der Bürger hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet. Die 28-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (34) am Samstag in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete.
Die Braut trug ein langes weißes Klein mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.
Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert.

Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa

In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen heirate, meinte die Adels-Expertin des ORF, Lisbeth Bischof. Normalerweise sei es eher umgekehrt.
Das Schweizer Boulevardblatt „Blick“ bezeichnete die 28-Jährige als „Europas reichste Prinzessin“. Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend.
Aktuelles Staatsoberhaupt der konstitutionellen Erbmonarchie ist Fürst Hans-Adam II. Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist mit 160 Quadratkilometern nur halb so groß wie Bremen. Es hat rund 40.000 Einwohner. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.