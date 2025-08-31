Logo Epoch Times

Das meistbesuchte Wahrzeichen der Metropole

Klimaaktivisten verunstalten Sagrada Familia in Barcelona mit Farbe

Die berühmte spanische Basilika Sagrada Familia in Barcelona ist von Klimaaktivisten mit Farbe beschmiert worden – mit roter und schwarzer Farbe. Einige Personen wurden festgenommen.

top-article-image

Die berühmte Kirche und Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona. Die Kirche, auch Temple Expiatori de la Sagrada Família genannt, wurde 1882 von Antoni Gaudi erbaut und ist bis heute nicht fertiggestellt.

Foto: TomasSereda/iStock

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die berühmte Basilika Sagrada Familia in Barcelona ist von Klimaaktivisten mit Farbe beschmiert worden. Ein von der spanischen Gruppe Futuro Vegetal am Sonntag veröffentlichtes Video zeigte zwei ihrer Mitglieder, die eine Säule der berühmten spanischen Kathedrale mit roter und schwarzer Farbe besprühten und „Klimagerechtigkeit“ riefen. Sie wurden umgehend von Sicherheitskräften festgenommen.
Die monumentale Basilika Sagrada Familia des katalanischen Architekten Antoni Gaudí gilt als meistbesuchtes Wahrzeichen der Metropole Barcelona.

Protest gegen Regierung

Mit ihrem Protest prangere die Gruppe „das Versäumnis der Regierung an, Maßnahmen gegen die Klimakrise und deren Auswirkungen auf die Waldbrände zu ergreifen“, die in den vergangenen Monaten die iberische „Halbinsel und einen Großteil Europas verwüstet haben“, erklärte Futuro Vegetal nach der Tat.
Bei verheerenden Bränden in Spanien waren seit Ende Juli vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 350.000 Hektar Land wurden durch die Feuer zerstört. Die Regionen Galicien, Kastilien und León sowie Extremadura waren am stärksten betroffen. Zeitweise wüteten dutzende Brände gleichzeitig, am Samstag gab es nach Behördenangaben noch sieben aktive Waldbrände.
Die Klimaaktivisten von Futuro Vegetal hatten im vergangenen Jahr bereits die Villa von Fußball-Superstar Lionel Messi auf der Baleareninsel Ibiza mit Farbe verunstaltet und die Yacht der milliardenschweren Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie beschmiert.
22 Mitglieder der Gruppe wurden nach Polizeiangaben 2024 festgenommen, darunter drei Anführer. (afp/red)

