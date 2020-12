Live: „Millionen-MAGA-Marsch“ für Trump in Washington

Tausende Menschen werden in der US-Hauptstadt Washington zu einem „Million-MAGA-Marsch“ erwartet, um am Samstag (12.12.) Präsident Donald Trump zu unterstützen und gegen einen mutmaßlichen Wahlbetrug bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 zu demonstrieren.

Die Veranstaltung wird um 15:30 Uhr (MEZ) beginnen. An der Demonstration nehmen die Initiativen „Let the Church Roar“, „March for Trump“, „Million MAGA March“ und „One Nation Under God“ teil.

NTD und Epoch Times werden alle Veranstaltungen live streamen.

(er)