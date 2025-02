Messerattacke in Österreich: IS-Messermörder von syrischem Landsmann gestoppt

Es ist ein normaler Wintertag in Villach im österreichischen Bundesstaat Kärnten, nahe der Grenze zu Italien und Slowenien. Doch am Samstagnachmittag, 15. Februar, kurz vor 16 Uhr wurde die kleinstädtische Idylle von einer Bluttat überschattet.

Ein 23-jähriger Migrant aus Syrien sei mit einem Messer „wahllos auf Passanten losgegangen“, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben der Polizei habe es sich um ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge gehandelt.

Bei der Tat kam ein 14-jähriger österreichischer Jugendlicher ums Leben. Zudem gab es fünf Verletzte. Wie die Polizei mitteilte, sind drei Opfer so schwer verletzt, dass sie noch auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Der Täter ist nach Stand der Polizei ein aufenthaltsberechtigter Asylbewerber. Laut „heute.at“ habe er bei seiner Festnahme eine Asylkarte mit sich geführt. Bisher sei er noch nicht strafrechtlich aufgefallen. Dass nicht noch mehr Passanten dem Täter zum Opfer fielen, ist laut dem Polizeisprecher dem beherzten Eingreifen eines 42-jährigen Essenszustellers – ebenfalls einem Syrer – zu verdanken.

Dieser habe die Tat beobachtet und fuhr den Täter mit seinem Fahrzeug an, wie der Sprecher schilderte. Dadurch sei der Täter von weiteren Tathandlungen abgehalten worden und die Einsatzkräfte konnten ihn kurz darauf festnehmen. Der Täter befinde sich seit seiner Festnahme in Polizeigewahrsam, wo die Beamten ihn einvernehmen.

Auf einem Foto vom mutmaßlichen Täter ist zu sehen, wie er bei seiner Festnahme lächelt, als würde er seine Tat nicht bereuen. Ebenso streckt er auf dem Bild einen Zeigefinger leicht nach oben.

It happened again. This Syrian migrant stabbed a 14 y/o Austrian boy to death and injured 5 others today in Villach, Austria.🇦🇹

He proudly smiles after the fact.

I wasn’t exaggerating when I said this happens daily in Europe: A one-sided civil war is waged on us Europeans. pic.twitter.com/jMJ2WpNeQe

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 15, 2025