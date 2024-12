Philippinen: Evakuierungen nach Vulkanausbruch

Ein Bewohner auf einem Grundstück in der Nähe seines Hauses am Fuße des Vulkans Kanlaon in einem Dorf in La Castellana, Provinz Negros Occidental, Zentralphilippinen. Das Bild wurde bei einem Ausbruch des Vulkans am 4. Juni 2024 aufgenommen. Foto: Ferdinand Edralin/AFP via Getty Images