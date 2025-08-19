Logo Epoch Times

Treffen in Washington

Selenskyj schenkt Trump den Golfschläger eines ukrainischen Veteranen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem golfbegeisterten US-Präsidenten Donald Trump bei ihrem Treffen im Weißen Haus den Golfschläger eines verwundeten Soldaten aus der Ukraine geschenkt. Der Schläger gehörte dem Offizier Kostjantyne Kartawzew, wie Selenskyjs Büro am Dienstag mitteilte. 

top-article-image

US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Redaktion
Die Veteranenorganisation United by Golf, der auch Kartawzew angehört, veröffentlichte am Dienstag ein Video, in dem sich Trump für das Geschenk bedankt. „Er ist wunderschön. Er wurde mit viel Liebe gefertigt und Sie haben ihn mir mit viel Liebe geschenkt“, sagte der US-Präsident darin.
Der Offizier hatte nach Angaben von Selenskyjs Büro während der ersten Monate des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Bein verloren und unter anderem während der Reha Golf gespielt. Er ist den Angaben zufolge weiterhin Soldat der ukrainischen Armee.
Bei dem Schläger handelt es sich um einen Putter, den Golfspieler für kurze Schläge direkt vor dem Loch nutzen. „Ich werde ihn jedes Mal benutzen, wenn ich einen Putt mache. Ich werde an Sie denken“, sagte Trump in dem Video. Auf dem Schläger ist demnach das Wortspiel „Let’s putt peace together“ eingraviert – ein Aufruf, zusammen den Frieden zu erreichen.
Trump ist ein begeisterter Golfer und hat schon eine Reihe anderer Staats- und Regierungschefs auf dem Golfplatz empfangen. (afp)

