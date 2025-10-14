Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Frankfurter Buchmesse startet im Spannungsfeld der Emotionen

vor 6 Minuten

Masala sieht anhaltende Gefahr durch Hamas im Gazastreifen

vor 19 Minuten

Buchhändler Thalia will eigene Spielzeug-Geschäfte eröffnen

vor 22 Minuten

Madagaskar: Elite-Einheit der Armee übernimmt nach eigenen Angaben die Macht

vor einer Stunde

Hacker attackieren Vergabeportal für öffentliche Aufträge - eine Woche lang lahmgelegt

vor einer Stunde

Frankreichs Premier setzt Rentenreform aus: Regierung vorerst gerettet

vor 2 Stunden

Zu große Unstimmigkeiten: Koalitions-Pressekonferenz zu Wehrdienstgesetz geplatzt

vor 2 Stunden

Möglicher Mittelsmann soll im Block-Prozess befragt werden

vor 2 Stunden

China belegt niederländischen Chip-Hersteller Nexperia mit Exportverbot

vor 3 Stunden

Neuer Ärger in der Koalition: Junge Unionsabgeordnete stellen Rentenpaket in Frage

Logo Epoch Times
Kampf gegen Krebs erlegen

Soul-Musiker D’Angelo mit 51 gestorben

Mit „Untitled (How Does It Feel)“ feierte D'Angelo einen Welthit. Jetzt ist der Soul-Musiker mit nur 51 Jahren an Krebs gestorben.

top-article-image

Der US-Musiker D'Angelo 2012 bei einem Auftritt in New Orleans. (Archivbild)

Foto: Cheryl Gerber/Invision/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der US-Sänger D’Angelo ist tot. Der Soul-Musiker, der vor allem mit dem Song „Untitled (How Does It Feel)“ weltberühmt wurde, sei im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie.
„Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt“, hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. D’Angelo habe zuvor „lange und mutig“ gegen den Krebs gekämpft. „Wir bleiben ewig dankbar für das Vermächtnis von außergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt.“
Der 1974 im US-Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D’Angelo hatte schon als Kind Musik gemacht. 1995 erschien sein Debüt-Album „Brown Sugar“, das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde.
Im Jahr 2000 schaffte er mit seinem Album „Voodoo“, auf dem auch der Superhit „Untitled (How Does It Feel)“ war, den weltweiten Durchbruch. 2014 folgte „Black Messiah“.
D’Angelo hatte sich zwischendurch immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und mit Drogen- und Alkoholsucht gekämpft. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.