Logo Epoch Times

vor 32 Minuten

Bundesregierung will verpflichtenden Alters-Check im Netz einführen

vor einer Stunde

BundID: Hunderttausende inaktive Konten gelöscht und die Nutzungsrate steigt

vor 2 Stunden

Fußfessel soll Opfer vor häuslicher Gewalt schützen - Gesetzentwurf

vor 3 Stunden

Tödliche Schüsse auf offener Straße im Sauerland - Tatverdächtiger Mehovic auf der Flucht

vor 3 Stunden

Jeder Dritte befürchtet Arbeitsplatz-Verlust durch KI

vor 3 Stunden

Wiederkehrende Nova: Warten auf den „neuen Stern“

vor 3 Stunden

Moskau: Bedingungen für Treffen mit Selenskyj noch nicht erfüllt

vor 3 Stunden

Griechenland: Mehr als 300 Brandstifter festgenommen

vor 10 Stunden

Verfassungswidrig? Kulturstaatsminister Weimer besiegelt de facto Kulturpass-Aus

vor 11 Stunden

Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Logo Epoch Times
Ukraineverhandlungen

„Massive Sanktionen“ gegen Russland: Trump will in zwei Wochen entscheiden.

Trump kündigt Entscheidung zu Sanktionen in zwei Wochen an, während die Aussichten auf einen Friedensgipfel zwischen Putin und Selenskyj weiterhin unklar sind.

top-article-image

US-Präsident Donald Trump (r) trifft sich mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, im Oval Office im Weißen Haus. Symbolbild.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnungen auf ein Treffen zwischen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selensky gedämpft und erneut Sanktionen ins Spiel gebracht.
Er werde in zwei Wochen eine wichtige Entscheidung zu seinen Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine treffen, erklärte Trump am Freitag im Weißen Haus. Es könne massive Sanktionen gegen Moskau geben, oder er werde „nichts unternehmen“, sagte Trump.
„Das heißt, ob es massive Sanktionen oder massive Zölle oder beides geben wird. Oder ob wir nichts tun und sagen, es ist euer Kampf“, fügte er hinzu.
Mehr dazu
Trump hatte bei einem Gipfel mit europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington am Montag verkündet, das er erstmals seit Beginn des Kriegs im Februar 2022 ein Zweiertreffen zwischen Putin und Selenskyj organisiere.
Später solle es ein Dreiertreffen geben, am dem auch er teilnehmen werde, sagte Trump.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte seinerseits am Freitag, es sei „kein Treffen geplant“. Putin sei „bereit, Selenskyj zu treffen, wenn die Agenda für einen solchen Gipfel fertig ist“, sagte Lawrow dem US-Sender NBC.
Dies sei aber „überhaupt nicht“ der Fall. Selenskyj hatte Putin zuvor vorgeworfen, der „Notwendigkeit“ eines direkten Treffens für Friedensverhandlungen auszuweichen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.