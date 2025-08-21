Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

Dobrindt kündigt Vorratsdatenspeicherung an - Praxis seit Jahren umstritten

vor 2 Stunden

AfD reicht Verfassungsbeschwerde im „Verdachtsfall“-Verfahren ein

vor 2 Stunden

US-Zölle auf EU-Autos werden rückwirkend ab 1. August auf 15 Prozent gesenkt

vor 2 Stunden

Richter mit Herz: Social-Media-Star Frank Caprio gestorben

vor 3 Stunden

Klimaaktivisten um Thunberg blockieren Hauptstraße von Oslo und fordern Ölausstieg

vor 3 Stunden

Nord Stream: 49-jähriger Ukrainer wegen mutmaßlicher Sabotage festgenommen

vor 3 Stunden

Bericht: Deutscher „Maddie“-Verdächtiger soll nach Haftentlassung Fußfessel tragen

vor 4 Stunden

Ministerin Bas setzt Sozialstaatskommission ein - mehr Effizienz als Ziel

vor 4 Stunden

Ortskräfte aus Afghanistan: Dobrindt dämpft Erwartung an baldige Aufnahme aller

vor 6 Stunden

Ägypten birgt antike Statuen aus dem Mittelmeer

Logo Epoch Times
„Trendbarometer“

Nur 13 Prozent glauben an Einfluss von Merz auf Trump in Ukraine-Politik

Im einer Umfrage des Forschungsinstitutes Forsa sind über 80 Prozent der Meinung, dass Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump nichts ausrichten kann, was seine Haltung zum Ukraine-Krieg betrifft.

top-article-image

Friedrich Merz (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nur 13 Prozent der Deutschen glauben, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) US-Präsident Donald Trump in seiner Haltung zum Ukraine-Krieg maßgeblich beeinflussen kann.
84 Prozent glauben das nicht, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv hervorgeht. Dies sieht demnach eine Mehrheit in allen politischen Lagern so. Selbst unter den Unions-Anhängern seien 73 Prozent der Meinung, dass Merz bei Trump nichts ausrichten kann.
44 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger haben den Eindruck, dass Deutschland zurzeit in Europa eine Führungsrolle einnimmt. Eine Mehrheit von 53 Prozent glaubt das hingegen nicht.
Mit 42 Prozent deutlich weniger als die Hälfte der Befragten glaubt zudem, dass die europäischen Verbündeten bei den Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs eine wichtige oder sogar sehr wichtige Rolle spielen. 56 Prozent sind dagegen der Ansicht, dass die Europäer bei den Verhandlungen eine weniger wichtige oder überhaupt keine Rolle spielen.
Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte für das „Trendbarometer“ am 19. und 20. August 1.000 Menschen. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit bis zu plus/minus drei Prozentpunkten angegeben. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.