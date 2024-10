Ausland Europäische Verteidigung

Ungarns EU-Ratsvorsitz befürwortet Aufbau einer gemeinsamen EU-Streitmacht

Ungarns Regierung sagt die Priorität der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft ist es, sicherzustellen, dass Europa in der Lage ist, sich militärisch zu verteidigen. Die Generalstabschefs der EU trafen sich in Budapest und haben eine internationale Gefechtsvorführung in Ungarn abgehalten.