Venezuela: Zehntausende Wahlmaschinen in Lager bei Caracas abgebrannt

Eine Woche vor der angekündigten Wahl zur Nationalversammlung in Venezuela ist bei Caracas ein Lagerhaus abgebrannt, in dem sich 50.000 Wahlmaschinen und 582 Computer befanden. Die Opposition hat in dem Gremium noch die Mehrheit. Das Regime hat dieses aber entmachtet.

Eigentlich sollte in Venezuela am kommenden Sonntag (6.12.) die Wahl zur Nationalversammlung stattfinden. Diese wurde letztmalig im Jahr 2015 gewählt, die Wahl endete mit einem Erdrutschsieg der Opposition. Das sozialistische Regime in Caracas entmachtete 2017 das Gremium zugunsten einer „Verfassungsgebenden Versammlung“, die von loyalen Institutionen beschickt wurde.

Nun hat ein Brand nahe Caracas ein Lager zerstört und die meisten der darin aufbewahrten Wahlmaschinen.

Wahlkommission sieht Wahlprozess in Venezuela „noch lange nicht zerstört“

Wie die „BBC“ berichtet, spricht die Vorsitzende der landesweiten Wahlkommission, Tibisay Lucena, von fast 50.000 Wahlmaschinen und 582 Computern, die durch das Feuer zerstört worden seien. Sie wollte jedoch keine Prognose darüber abgeben, ob die Abhaltung der Wahlen selbst dadurch infrage stünde. Lucena forderte auch die Staatsanwaltschaft dazu auf, die Brandursache zu untersuchen.

In einer Pressekonferenz am Sonntag (29.11.) erklärte Lucena, das Feuer sei in einer 6.000 Quadratmeter großen Lagerhalle in Mariche im Osten der Hauptstadt Caracas ausgebrochen. Dabei seien 582 Computer der zivilen Registratur, 49.408 Wahlmaschinen und 400 elektronische Stimmzettel abgebrannt.

Das Gebäude ist das wichtigste Lager des Nationalen Rates für Wahlen (CNE). Lucena erklärte dennoch: „Der Wahlprozess ist noch lange nicht zerstört.“ Das Wahlprocedere in Venezuela, so erläuterte sie weiter, bestehe aus drei Schritten und „lediglich zwei der Prozesse sind betroffen“. Allerdings sei trotz „groß angelegter Rettungsversuche“ nur noch „wenig“ von dem, was sich im Lager befand, übrig.

Smartmatic beschuldigte Regime der Wahlfälschung

Seit dem Sieg der Opposition bei den Wahlen 2017 wird das sozialistische Regime verdächtigt, seine Anstrengungen, die eigene Macht mittels Wahlfälschung zu sichern, intensiviert zu haben.

Das – im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen in den USA in den Fokus der Aufmerksamkeit geratene – Unternehmen Smartmatic, das von Venezolanern gegründet wurde, hatte 2017 etwa 24.000 Wahlmaschinen zur Verfügung gestellt, die den Bürgern von Venezuela die Möglichkeit zur elektronischen Stimmabgabe geben sollten.

Der CEO von Smartmatic, Antonio Mugica, hat nach der Wahl dem Regime vorgeworfen, die Wahl manipuliert und die reale Stimmenanzahl durch falsche, händische ausgefüllte Stimmzettel um eine Million gesteigert zu haben. Auch 2018 soll bei der Wiederwahl des Diktators Nicolas Maduro auf weitere sechs Jahre massiver Wahlbetrug im Spiel gewesen sein.

Dem Nationalen Rat für Wahlen wurde dabei vorgeworfen, dass sich vier von ihren fünf Mitgliedern dabei als Erfüllungsgehilfen des Regimes geriert hätten.

Möglicher Angriff bei Caracas nicht der erste Vorfall dieser Art

Was mögliche Verantwortliche anbelangt, wolle man „nichts ausschließen“, erklärte die Beamtin. Es sei nicht das erste Mal, dass die CNE und ihre Infrastruktur zu Zielscheiben würden. Auch im Vorfeld der Wahl zur regimetreuen Verfassungsgebenden Versammlung im Jahr 2017 habe es Angriffe gegeben.

Indirekt beschuldigt sie die Opposition, hinter Übergriffen auf den Wahlprozess zu stehen. So seien es 2017 „diejenigen, die keine Wahlen wollten“, gewesen, die „Mitarbeiter angegriffen, Autos verbrannt, Todesdrohungen ausgestoßen und Wahlmaschinen verbrannt“ hätten.

„Die Wahlen fanden aber statt und wenn diese Gruppen denken, sie könnten den Wahlprozess stoppen, haben sie sich getäuscht, denn sie haben die Entschlossenheit der Männer und Frauen in den Wahlbehörden unterschätzt.“

Wichtigstes Oppositionsbündnis boykottiert Wahl

Offiziellen Ankündigungen zufolge soll die Wahl am 6. Dezember über die Bühne gehen, schreibt die regimefreundliche Seite „amerika21“. BBC hingegen spricht von Wahlen „am Ende des Jahres“, deren Datum noch nicht feststehe. Es sollen sich etwa 14.400 Kandidaten aus 107 politischen Vereinigungen um die 277 Sitze bewerben, davon seien 98 oppositionellen Kreisen zuzuordnen.

Einige linksextreme Vereinigungen, die zuvor dem Regierungsbündnis angehörten, treten mit eigenen Listen an. Auch einige nichtsozialistische Kandidaten wie Ex-Präsidentschaftskandidat Henri Falcon wollen antreten.

Zum Wahlboykott hat jedoch die wichtigste oppositionelle Kraft, das Bündnis des von mehr als 50 Ländern als legitimer Präsident anerkannten Juan Guaidó, aufgerufen. Sie fordern eine Wahlrechtsreform im Vorfeld der Abhaltung der Wahlen und gehen davon aus, dass massive Wahlfälschung durch das Regime zu erwarten wäre.

Guaidó wurde im Januar 2019 von der bestehenden Nationalversammlung zum Präsidenten gewählt, nachdem diese der vom Regime bekanntgegebenen Wiederwahl Maduros die Anerkennung verweigert hatte.