Verunglückter Tanker hatte 220.000 Barrel Kerosin geladen

Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort, nachdem das Öltankschiff MV „Stena Immaculate“ und das Frachtschiff MV „Solong“ am 10. März 2025 vor der Küste der Humber-Mündung auf See zusammengestoßen sind. 32 Menschen wurden mit Verletzungen an Land gebracht. Foto: Lee Whitaker/Getty Images