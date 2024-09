Deutschland Rote Farbe und Hassbotschaften

Farbanschlag auf Wohnhaus von Berlins Kultursenator Chialo

Erneuter Angriff auf Joe Chialo: Unbekannte haben das Wohnhaus des Kultursenators in Berlin-Mitte attackiert und in roter Farbe „Genocide Joe“ an die Fassade gesprüht. Der CDU-Politiker ist erst vor knapp zwei Wochen bei einer Veranstaltung von einer Menschenmenge bedrängt, angegriffen und beleidigt worden.